O Mocidade Unida é o campeão do futebol amador de Amparo

O Mocidade Unida é o campeão do futebol amador de Amparo. No domingo,

20, no campo do Rio Branco Esporte Clube, a equipe venceu o Esquadrilha

da Fumaça e faturou o seu segundo Campeonato Varziano. A primeira

conquista havia sido em 2.016.

Em campo, uma partida com todos os atributos de decisão. Viradas,

goleiro pegando tudo e decisão por pênaltis. No primeiro tempo, a

igualdade marcou a partida, com Adriano Paulista abrindo o placar, aos

19 minutos, para o Esquadrilha e Drinho empatando aos 25 minutos, para o

Mocidade.

Ainda no primeiro tempo, o goleiro Fábio, do Mocidade, fez duas defesas

seguidas, após cobrança de escanteio, salvando o alvinegro.

Na segunda etapa, o Esquadrilha chegou próximo da conquista com os gols

de Adriano Paulista, aos 9 minutos, em cobrança de falta e aos 20,

após a falha de marcação que deixou o ataque dos rubro-negros livres

para o terceiro gol, também do camisa 10.

Aos 25 minutos, Ramon aproveitou o rebote e diminuiu para 3 a 2,

reanimando o alvinegro que conseguiu empatar dois minutos depois, com

Bruno. Com o 3 a 3, a partida foi decidida nos pênaltis.

Nas cobranças, as seis primeiras penalidades foram convertidas. Na

sétima rodada, o goleiro Fábio garantiu o bicampeonato pegando o chute

de Luiz Fernando, fechando em 7 a 6, o resultado.

Em seguida, a Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo

realizou as premiações. A defesa menos vazada na competição foi a do

Máfia Veterano, com média de 0,50 gol vazado. O artilheiro foi Rafael

Maia, do Esquadrilha, com 12 gols.

O secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão, o

diretor do SAAE de Amparo, Hélio Favoretto e o diretor de Manutenção

e Serviços, Rafael Campos, representaram o prefeito Carlos Alberto no

evento, durante a premiação.

“Fizemos uma grande competição. Também precisamos agradecer a

Prefeitura de Amparo pela organização do campeonato que foi um grande

campeonato. Todo o pessoal da Secretaria de Esporte está de

parabéns”, ressaltou Paulinho Mocidade, presidente do time bicampeão

do Varziano de Amparo.