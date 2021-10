O que vai bombar na moda Primavera Verão 2021

O frio já passou, agora é hora de renovar o guarda roupas e aderir as peças mais trends para as estações mais quentes e coloridas. Aqui você irá conferir as principais, se não as únicas tendências a seguir na temporada primavera/verão 2021.

As tendências da moda Primavera Verão 2021 estão oficialmente no nosso radar. Com a temperatura aumentando e os dias cada vez mais longos as tendências da moda definitivamente renovarão seu entusiasmo para se vestir em todas as manhãs.

Depois de um ano meio conturbado com toda a situação da pandemia, trocando pijamas por roupas mais confortáveis e depois pijamas novamente, estamos muito mais do que prontas para olhar para frente e ver o que os meses mais quentes nos reservam.

Então é melhor se preparar, certo? É por isso que estamos aqui agora juntas para descobrir e ficar mais do que antenadas nas tendências que as estações mais calorosas do ano têm para nos oferecerem.

Cores e peças mais leves

Quando se trata de calor, cores claras e peças mais leves são o “go to” principal de todas nós. Procurar diversificar nas cores é fundamental, mas tomando o cuidado ideal para não fazer das calçadas um carnaval adiantado, não é o que queremos.

Uma dica interessante é combinar a leveza de uma peça top, como uma camisa branca com botões e uma saia curta jeans de cor rosa, ou amarela, cores vivas, podendo até ser o jeans mas com detalhes mais vivos e coloridos. O inverso também é bem vindo, como o top colorido e com detalhes e o batom mais neutro. E isso nos leva para a próxima tendência.

Mostrar as pernas

Sim, saias e shorts curtos não podem faltar nessa lista, afinal essas são peças feitas para a temporada e que dão todo o ar de que estamos falando de primavera/verão.

Quando se trata de tipos de saia, a mini ou saia curta é uma verdadeira estrela do guarda-roupa. Com um toque jovem, esse estilo pode frequentemente ser encontrado em uma variedade de tecidos divertidos. O volume é a chave para definir o look desejado.

Equilibre esta pequena peça elegante com um top romântico de manga bufante para uma estética de verão divertida. Quanto ao short curto vamos falar especialmente dele no próximo ponto.

Short curto, a principal peça da estação

O short curto é idolatrado por toda mulher, e convenhamos, quando se trata do clima mais quente e florido nada pode ganhar de um sortinho que alia conforto e estilo, tudo o que precisamos para passar o calor bem!

Com diversas opções no mercado, o short curto pode ser encontrado em diferentes estampas e tecidos, talvez os mais amados sejam o jeans e o linho.

Quanto aos estilos, para nossa alegria o short curto cobre uma gama de variedade incrível no quesito modelo, porém para ficar na moda 2021 opte pela cintura alta ou midi-raise, isso dependendo do seu estilo de corpo e vontade ao se vestir.

Um ponto interessante é definir bem o que faz um short curto ser um short, pois pode ser confundido com bermuda, já que a maior diferença entre ambos seja o cumprimento. Bermudas são “legais” e podem ser até muito estilosas, mas só se você tiver pernas bem longas, se não optar pelo short curto, não tem erro.

Top cropped

Nenhum top grita mais primavera do que o cropped, basta vesti-lo e você já se sente no clima, sério. O cropped combina com tudo que é primavera verão, você pode optar por shorts, saias, calças flare, mas principalmente se essas peças forem de cintura alta, daí é checkmate, cintura alta com top cropped você é a primavera.

Abuse das mangas bufantes e rendas. E com certeza o que mais gostamos no top cropped é que existem várias formas diferentes de usá-los, permitindo que você coloque seu próprio toque na tendência.