O que você realmente quer? PAUTA

Especialista em Comportamento, autor best-seller William Sanches convida a dar um basta em vínculos e ciclos viciantes em novo livro

Autor best-seller, com 25 livros publicados, o terapeuta transpessoal William Sanches é uma referência nacional em Lei da Atração para Prosperidade. No livro Em mim basta!. O escritor vai na direção oposta: ensina a afastar tudo aquilo que não faz bem ou perdeu o sentido com o passar do tempo. E aí, a dica essencial é a clássica gíria brasileira: “pular fora”.

Na obra publicada pelo Grupo Citadel, Sanches reitera a importância de quebrar ciclos viciantes. Amizades com pouca afinidade, um trabalho sem ‘aquela’ motivação ou um relacionamento que só leva o amoroso no nome. A partir de exemplos corriqueiros, o especialista em Neurociências e Comportamento pela PUCRS convida o leitor a exercitar o “não”.

Ele afirma que a dificuldade de impor limites na maioria das vezes encontra explicação na busca pelo reconhecimento externo e também em atitudes autodestrutivas recorrentes. Características que, segundo o especialista, têm origem em crenças hereditárias, verdades tidas como absolutas que criam resistência para mudanças, e por vezes até imobilizam.

Identificar essa voz que fala por nós sem que estejamos

conscientes é o primeiro passo para sair do piloto automático.

Toda crença pode nos limitar de alguma maneira.

(Em mim basta!, p. 31)

Para fugir destas limitações e, antes disso, que o leitor saiba identificá-las, William Sanches propõe uma autoanálise de práticas que via de regra são repetidas de pai para filho, sem ou com pouca consciência crítica. Em mim basta! é um grito de guerra, e de liberdade, para que se rompa as amarras da mente em busca daquilo em que se acredita verdadeiramente.