O show Tem Viola no Forró será apresentado sábado (29/10)

Tem Viola no Forró é o show que será apresentado por João Ormond no dia 29 de outubro (sábado), às 15h00, no CAT Sesi Mogi Guaçu. A entrada é gratuita. Basta reservar os ingressos no site mogiguacu.sesisp.org.br aba Agenda, Tem Viola no Forró traz uma mistura da viola caipira com ritmos essencialmente nordestinos, reproduzindo o que há de melhor do baião, xaxado, xote, frevo. É um show animado, divertido e com muito arrasta-pé.