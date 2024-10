Obra de novo reservatório de água está em andamento em Eleutério

A Prefeitura de Itapira deu início no fim do mês de setembro à construção de um novo reservatório de água no bairro Eleutério. A obra, que está sendo executada pela empresa Pala Teixeira Ltda EPP, tem um investimento de R$ 340.000,00, com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal. O novo reservatório terá capacidade para armazenar 250.000 litros de água tratada.

Atualmente, o distrito de Eleutério possui aproximadamente 250 residências atendidas pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Com o crescimento da localidade e o aumento na demanda por água tratada, a ampliação do sistema de abastecimento se tornou necessária.

Para a construção do reservatório, a obra incluiu a perfuração de um novo poço artesiano. O objetivo é garantir que a população local continue sendo atendida com eficiência no fornecimento de água. O reservatório será construído com chapas metálicas, assegurando maior durabilidade.

A previsão é que a conclusão dessa obra ocorra em aproximadamente 60 dias e contribua para a melhoria no abastecimento de água e atenda às necessidades futuras do bairro.