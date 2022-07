OBRA DE TRAVESSIA DA ADUTORA NA SP-147 É CONCLUÍDA

O trecho de travessia da adutora que irá abastecer o novo reservatório de 2 milhões de litros do Jardim Aeroclube foi concluído. No início do mês foi executada a última etapa do trabalho de reconstituição do pavimento asfáltico nos locais onde foi necessário escavação.

Iniciada em maio, a obra consistiu na passagem da adutora sob a Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147). O projeto passou por processo licitatório para contratação de uma empresa especializada em execução de trabalhos por MND (método não destrutivo), sem causar interferência no tráfego local.

Segundo o cronograma das obras, primeiro foi feita a perfuração subterrânea direcionada para passagem do tubo “camisa” de 715mm, peça externa que faz a proteção da adutora em PEAD 500mm. O furo piloto foi iniciado na Rua Luiz Gonzaga Guerreiro e seguiu até o outro lado da rodovia, próximo à Rodoviária Municipal, totalizando aproximadamente 85,5 metros. Após a passagem da tubulação foram construídas duas caixas de registro e duas caixas de inspeção do tubo camisa. As extremidades da tubulação foram interligadas pelos próprios servidores da autarquia às redes já existentes. A finalização foi feita com o reparo do asfalto.

O investimento na obra foi de R$725.534,80, adquirido junto ao FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – da Caixa Econômica Federal. A escolha da execução por MND foi justificada pela não interferência no tráfego da Rodovia, uma das principais vias de acesso ao município.

A obra de travessia da adutora sob a Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva foi concluída.

O trabalho, executado através do método não destrutivo, fez a passagem de mais de 80 metros de tubulação de forma subterrânea, iniciado na Rua Luiz Gonzaga Guerreiro até o outro lado da SP-147, próximo à Rodoviária Municipal, sem transtornos ao tráfego local e reduzindo a interferência no ambiente.

O trecho faz parte de mais uma obra importante do SAAE para melhorar o abastecimento de Mogi Mirim.

São mais de dois quilômetros de rede já implantada, saindo do reservatório do Parque Real e percorrendo a região até o novo reservatório instalado no final da Avenida da Saúde, com capacidade para dois milhões de litros de água.