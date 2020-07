Obras de melhorias no Condomínio São Judas alcançam fase final

Está em fase final a obra de revitalização e integração do sistema viário do Condomínio São Judas Tadeu, no bairro Cubatão. Atendendo a um pedido antigo dos moradores, o trabalho foi iniciado no ano passado com a retirada das leucenas, que são árvores invasoras, e a abertura de uma rua na parte inferior do condomínio que faz ligação com as ruas Milico e Dr. Jovino Fernandes da Costa. Ainda no ano passado, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente iniciou o replantio de mudas de árvores nativas do Bioma Mata Atlântica em substituição às leucenas.



A partir de março desse ano a obra foi ampliada e o conjunto de melhorias também contemplou a instalação de alambrado em torno dos oito blocos, construção de calçadas com guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico, construção de uma quadra poliesportiva com alambrado e iluminação, instalação de bancos de concreto e serviço de jardinagem e sinalização de trânsito. Os recursos utilizados são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e a empresa responsável é a Lagotela Eireli EPP, vencedora da licitação.