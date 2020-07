Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estações Elevatórias do distrito de Arcadas tem início – Amparo

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob vistoriou na manhã de terça-feira, 30/6, o início das obras Sistema de Esgotamento Sanitário e Estações Elevatórias do distrito de Arcadas. Ele esteve acompanhado do subprefeito, Tiago Groppo, e da superintendente do SAAE, Laura Petri Geraldino.

Com recursos do Governo do Estado de São Paulo, através do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídrico, mais de R$1,8 milhão serão investidos.

De acordo com a superintendente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Laura Petri Geraldino, nos últimos 90 dias, foi realizado o levantamento topográfico da região. Com os seis quilômetros do sistema, o esgoto de Arcadas será levado para a ETE Piero Fioravanti, na Chácara São João.

“É um projeto ousado do nosso governo. Vamos acompanhar de perto, para que o benefício seja efetivado. No distrito de Arcadas, já trocamos toda rede de água. Somados, são mais de R$3 milhões, que melhoram a qualidade da água e efetivarão enfim o tratamento do esgoto da região”, ressaltou o prefeito Jacob.