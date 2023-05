OBRAS REALIZA SERVIÇO DE FRESAGEM EM VIAS DO BAIRRO NOVO JAGUARY

O trabalho de recapeamento de vias prossegue nesta semana em Jaguariúna. O serviço de fresagem do asfalto velho já começou a ser realizado nas ruas do bairro Novo Jaguary.

Além do Novo Jaguary, os bairros Berlim e Santa Cruz também receberão as obras de recapeamento realizadas pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Em seguida, segundo a secretaria, será aplicada a massa asfáltica e, na sequência, será feita a sinalização de solo. Os trabalhos começaram na terça-feira, dia 9, e devem impactar o trânsito nos locais. Por isso, a orientação é para que os motoristas evitem a região das obras. A previsão para a conclusão do trabalho é de até 30 dias.

Foto: Ivair Oliveira