Off-Road: Liderança do Campeonato Português é o objetivo da X Rally neste fim de semana

Cristian Baumgart/Beco Andreotti é a dupla vice-líder do campeonato e encara o Baja Oeste, em Portugal, nos dias 7 e 8

A dupla tetracampeã do Sertões, formada por Cristian Baumgart e Beco Andreotti, vai acelerar na terceira etapa do Campeonato Portugal Todo Terreno (CPTT) neste fim de semana. Nos dias 7 e 8 de maio, a dupla que ocupa a segunda colocação no ranking da temporada vai em busca da liderança no Baja Oeste, que terá cerca de 420 Km de extensão e com base na cidade de Torres Vedras. Serão 304 Km de trechos cronometrados em duas etapas, uma no sábado e outra no domingo. A X Rally Team participa do campeonato lusitano com três duplas a bordo dos Toyota Hilux com apoio da equipe portuguesa Transfradelos.

“Essa será a nossa terceira etapa e estamos aqui para ganhar quilometragem e preparar o melhor possível para o maior Sertões da história. Investimos em participar do campeonato português pela qualidade de disputa que temos aqui e isso vai fazer toda a diferença para a nossa preparação”, disse o navegador Beco Andreotti. “Vamos para o baja Oeste com o objetivo de terminar a terceira etapa na liderança da competição”, completou.

Para a terceira etapa a equipe estará desfalcada com a ausência de Marcos Baumgart e Kleber Cincea, que não participam por compromissos pessoais. Adroaldo José Weisheimer, o Major, e Rafael Capoani estarão no grid e buscam conquistar posições importantes no ranking, já que não participaram da primeira etapa da competição.

Cristian e Beco estão 23 pontos atrás de João Ferreira e Davi Monteiro, que ocupam a ponta da tabela com 58 pontos. Marcos/Kleber são os oitavos, com 15 pontos marcados e Major/Capoani ocupam a 12ª colocação com 4 pontos registrados.

O Campeonato Portugal Todo Terreno tem sete etapas previstas para a temporada 2022.

Classificação do campeonato de pilotos (top 10)

1. #540 João Ferreira, 58 pontos

2. #525 Cristian Baumgart, 35

3. #548 Alejandro Martins, 31

4. #504 João Ramos, 23

5. #511 Tiago Reis, 19

6. #515 Francisco Barreto, 18

7. #529 João Dias, 18

8. #533 Marcos Baumgart, 15

9. #577 Nuno Madeira, 10

10. #535 Edgar Reis, 9

12. #565 Adroaldo Weisheimer, 4

Classificação do campeonato de navegadores (top 10)

1. #540 Davi Monteiro, 58

2. #535 Beco Andreotti, 35

3. #548 José Marques, 31

4. #504 Filipe Palmeiro, 23

5. #515 Carlos Silva, 20

6. #529 João Miranda, 20

7. #511 Valter Cardoso, 19

8. #533 Kleber Cincea, 15

9. #535 Rafael Lutas, 9

10. #502 Sergio Jimenez, 7

12. #565 Rafael Capoani, 4

Programação do evento:

Sábado, dia 7

Prólogo – 6,30Km

SS 1 – 160,28 Km

Domingo, dia 8

SS2 – 144,37 Km