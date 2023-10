Olimpíadas do Servidor têm chuva de gols e ouro para a secretaria de Trabalho e Renda

Crédito: Divulgação

O servidor Abílio Monteiro Pereira garantiu a primeira posição do pódio nas finais das Damas; média de gols do society foi de 9,3 por partida

A 2ª Edição das Olimpíadas do Servidor teve mais uma rodada bastante agitada no final de semana, principalmente na disputa do futebol society Master e Masculino Adulto, com 121 gols marcados em 13 jogos. As partidas mais movimentadas foram as goleadas do Masculino Adulto da Sanasa/Gomes sobre a Educação/Chorro por 10 a 6 e do Trabalho e Renda diante do SMGDP por 11 a 2. Mas quem brilhou intensamente mesmo foi o servidor Abílio Monteiro Pereira, representante da secretaria de Trabalho e Renda, que conquistou a medalha de ouro nas Damas e tornou-se o primeiro campeão dos jogos versão 2023.

No Society Master, os destaques foram as goleadas da Educação e da Emdec. Já a equipe dos Bombeiros enfrentou uma rodada dupla com uma goleada sobre a secretaria de Cultura e uma derrota em jogo equilibrado para a Sanasa/Silva. Já a Sanasa/Júnior nem precisou entra em campo e com a ausência da Segurança Pública foi declarada vencerora por WO.

No Masculino Adulto, além das goleadas impiedosas da Sanasa/Gomes e do Trabalho e Renda, as equipes da Sanasa/Luís, da Emdec, do Verde e da Setec também passram pelos seus adversários. Os confrontos entre Ceasa x Educação/Freitas e Finanças x Mata Santa Genebra registraram o mesmo placar e com muitos gols: 6 x 6. Em outro empate com menos gols, Administração e Segurança Pública empoataram em dois gols, a secretaria de Justiça ganhou por WO da IMA.

Primeiras medalhas

As primeiras medalhas das Olimpíadas 2023 saíram na disputa das finais do torneio de Damas e quem subiu no lugar mais alto do pódio foi o servidor Abílio Monteiro Pereira, da secretaria de Trabalho e Renda. Na final da modalidade que reuniu 36 jogadores inscritos, Abílio brilhou ao bater na final Everton Alessandro Scavassa, representante da secretaria de Administração, que ficou com a prata. Igor Venâncio da Silva, da secretaria de Educação, acabou com a medalha de bronze. “É sempre bom ter momentos de lazer e melhor ainda é conseguir sair vitorioso”, brincou o representante da secretaria de Trabalho e Renda.

Vôlei

A rodada da disputa do vôlei, que estava agendada para domingo, 8 de outubro, foi adiada em virtude das fortes chuvas e os jogos serão remarcados pela organização das Olimpíadas

Troféu Espírito Esportivo

Além da premiação por modalidades, o Troféu Espírito Esportivo vai premiar as equipes e torcidas que melhor representarem o espírito esportivo. A pontuação levará em consideração a participação das torcidas, presença na abertura e encerramento das Olimpíadas, arrecadação de doações para o Banco de Alimentos e punições.

Todos os resultados:

Damas

1º lugar – Abílio Monteiro Pereira – Secretaria de Trabalho e Renda

2º lugar – Everton Alessandro Scavassa – Secretaria de Administração

3º lugar – Igor Venancio da Silva – Secretaria de Educação

Society Master

Educação 07 x 03 Segurança Pública

Bombeiros 09 x 03 Cultura e Turismo

Segurança Pública (WO) x Sanasa/Junior

Assistência 02 x 06 Emdec

Sanasa/Silva 04 x 03 Bombeiros

Society Masculino Adulto

Ssnasa/Luis 06 x 01 Educação/Silva

SMGDP/Rodrigues 02 x 11 Trabalho e Renda

Administração 02 x 02 Segurança Pública

SMGDP/Rosa 01 x 04 Emdec

Verde 05 x 03 Planjejamento e Urbanismo

Ceasa 06 x 06 Educação/Freitas

Finanças 06 x 06 Mata Santa Genebra

Educação (Chorro) 06 x 10 Sanasa/Gomes

Justiça x IMA (WO)

Saúde/Miatello 03 x 04 Setec