OlimPIC reforça importância da prática das atividades físicas na primeira infância

Crédito: Manoel de Brito

Evento incentiva o desenvolvimento físico e emocional, além de ser uma forma de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis

Incentivar as atividades físicas é a principal missão da OlimPIC, evento dedicado à celebração do esporte para crianças de 3 a 10 anos. O evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e pelo Plano Primeira Infância Campineira (PIC) será no dia 9 de junho.

“O esporte na primeira infância é muito importante para o desenvolvimento físico e emocional das crianças pequenas. Desenvolve coordenação motora, assim como as habilidades sociais, trata do respeito pelas diferenças e melhora o senso de organização e disciplina”, destacou a coordenadora de Formação Esportiva e professora da Secretaria De Esportes e Lazer, Renata Baronti.

Além do desenvolvimento físico e emocional, o esporte na primeira infância também é importante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade.

Hoje, em todo o mundo, um em cada três adultos sofre com pressão alta, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). Já a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) aponta que mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença no Brasil.

Essas doenças têm se tornado cada vez mais comuns entre crianças e jovens e estudos revelam que o sedentarismo causa prejuízo na atenção e até nos estudos.

A Secretaria de Esporte aproveita a disputa das Olimpíadas de Paris, que ocorre entre julho e agosto deste ano, para promover através dos esportes um estilo de vida saudável e a descoberta do prazer do movimento por parte do público infantil.

“Estimulando o esporte, a gente está estimulando, não só a qualidade de vida física, mas também o desenvolvimento socioemocional da criança. Ela aprende a lidar com as frustrações, superação, a interagir com as pessoas, criar vínculos, e isso é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro delas”, comentou o coordenador do PIC, Thiago Ferrari.

OlimPIC

A OlimPIC busca promover um ambiente de vivências acolhedoras e divertidas para as crianças explorarem uma série de modalidades esportivas de forma aberta, inclusiva e não competitiva.

As modalidades disputadas serão basquete, ciclismo, futebol, skate e atletismo. Cada modalidade será adaptada para as diferentes faixas etárias presentes, garantindo que todas as crianças participem das atividades.

O evento ocorre no dia 9 de junho, das 8h30 às 11h, no espaço Afrânio Ferreira Júnior, antigo kartódromo do Taquaral. Mais informações podem ser obtidas no https://pic.campinas.sp.gov.br/.