ONG de Paulínia envia uma tonelada de alimentos e 1,5 mil garrafas de água para o Rio Grande do Sul

Donativos foram adquiridos com recursos próprios da entidade e enviados com apoio da empresa Rota Sul Transportes

A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura – ong sediada em Paulínia (SP) – realizou na última semana o envio de uma tonelada de alimentos não perecíveis e 9 mil garrafas de água de 1,5 litros para a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As doações foram feitas com recursos próprios da entidade e devem beneficiar centenas de famílias.

O transporte dos donativos foi realizado de forma totalmente gratuita pela empresa Rota Sul Transportes. “Queremos agradecer à Rota Sul por se disponibilizar a levar as doações sem nenhum custo. Estamos vendo os quatro cantos do Brasil se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul a enfrentar essa tragédia e esperamos que de alguma forma, mesmo que singela, possamos colaborar com as família atingidas, levando água, alimento e tudo que estiver a nosso alcance”, afirma Bruno Wellintgon, presidente da Fábrica.

Atualmente, a Fábrica possui projetos sociais em andamento em três cidades do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Porto Alegre e Montenegro.

Além das doações já enviadas, a entidade também se disponibiliza a auxiliar pessoas físicas ou jurídicas que queiram enviar doações em grandes quantidades para as cidades do Rio Grande do Sul. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Fábrica pelo whatsapp (19) 99810-9775 ou pelo e-mail contato@fabrica.ong.br.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 210 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.