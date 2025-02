Operação Carnaval: Renovias espera cerca de 667 mil veículos durante o feriado prolongado

A Renovias estima a circulação de aproximadamente 667 mil veículos durante o período de Carnaval nas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o sul de Minas Gerais.

O fluxo de veículos deve ser intenso a partir de sexta-feira (28), sobretudo na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), tanto no sentido Sul, para quem viaja sentido capital ou litoral, quanto no sentido Norte, para os motoristas que optarem por viajar sentido interior.

A tendência é que a maior movimentação na saída para o feriado prolongado ocorra na sexta-feira (28) entre 16h e 20h e no sábado (1) das 08h às 13h (sentido interior). No retorno, o fluxo de veículos deve se intensificar na terça-feira (4), das 16h às 20h (sentido capital).

A Renovias prepara uma operação especial para garantir segurança e conforto aos motoristas. As equipes serão reforçadas e as viaturas estarão posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência, 24 horas, no trecho administrado pela concessionária.

Na quinta-feira (27), a Renovias promove uma ação de conscientização sobre os perigos de misturar bebida alcoólica e direção. A ação educativa acontece no Restaurante Frango Assado, localizado no km 129, sentido Norte (interior), da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. Os motoristas que passarem pelo local, entre 10h e 13h, serão convidados a participar de uma atividade lúdica com um óculos simulador de embriaguez.

SAU

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) estará disponível 24 horas por dia, aos clientes da Renovias, através do número 0800 055 9696 ou pelos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego estão disponíveis pelo site www.renovias.com.br.

Movimento Afaste-se

O Movimento Afaste-se é uma iniciativa criada pelo Grupo CCR, coordenada pela ABCR e que a Renovias atua com o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.