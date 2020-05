Operação contra a Covid-19 acontece nos bairros da cidade

Neste sábado (23), a Secretaria de Saúde estendeu suas ações de combate à Covid-19 aos bairros de Mogi Mirim. Em operações nas regiões Norte e Leste da cidade, os agentes da Pasta receberam munícipes em seus postos de serviço para identificação da temperatura corporal, aferição de pressão arterial e medição do oxigênio no sangue.

Além das análises clínicas, os profissionais também ofereceram instruções sobre os cuidados com higiene durante a pandemia e distribuíram máscaras, reforçando a importância do uso do acessório para conter a disseminação do vírus.

As equipes se dividiram em pontos de maior movimentação. Na zona Leste, os agentes se posicionaram no alto da Praça Chico Mendes e na entrada do Núcleo Integrado de Assistência Social (NIAS), enquanto na zona Norte, as tarefas foram executadas no Mercado Borin e na Praça José Rafael.

Nos últimos dois meses, a Prefeitura tem atuado junto à população no enfrentamento ao coronavírus, através de medidas que visam à conscientização comunitária. Grupos formados por fiscais, Guardas Civis Municipais e funcionários da Saúde realizam tarefas em locais de grande fluxo de pessoas, como mercados, bancos e lotéricas.

Conforme adiantou o secretário de Saúde, Ederaldo Moreno, atuações nos bairros devem continuar nas próximas semanas, alcançando outras regiões da cidade.

“Com o apoio da população, estamos tendo um bom desempenho em nossas operações na região central e identificamos que outras áreas da cidade também precisam de orientação”, explicou o secretário.