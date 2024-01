Operação da Força Patrulha resulta na prisão por tráfico de entorpecentes em Mogi Mirim

Da Redação

Indivíduo de 22 anos é detido com porções de maconha e K2 durante patrulhamento na tarde de 8 de janeiro.

Na tarde de 8 de janeiro, a equipe de comando da Força Patrulha realizava patrulhamento na área da 2ª Cia da cidade de Mogi Mirim quando avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan. O suspeito, identificado como L. F. S. A. C., de 22 anos, chamou a atenção da equipe ao aparentar portar algo na região da cintura.

Diante da suspeita, os policiais procederam com a abordagem. Durante a revista, foram encontradas sete porções de uma substância análoga à maconha, duas porções de K2 (uma forma sintética de maconha) e a quantia de 61 reais. A ação rápida da Força Patrulha levou à prisão em flagrante do indivíduo.

O detido foi conduzido à Delegacia de Mogi Mirim, onde a autoridade policial de plantão foi informada dos fatos. Após tomar conhecimento da situação, ratificou a prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência , classificando o caso como tráfico de entorpecentes.

A família do acusado foi informada no momento da prisão, além disso, uma advogada acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, garantindo que os direitos legais do detido fossem respeitados.

O caso destaca a atuação eficiente da Força Patrulha no combate ao tráfico de entorpecentes na região de Mogi Mirim, reforçando o compromisso das autoridades em manter a segurança e combater a criminalidade. O indiciado agora aguardará as providências legais, e a justiça será responsável por avaliar o desfecho deste caso.