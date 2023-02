Operação da Polícia Civil faz apreensão de 12 mil garrafas de bebidas falsificadas em depósitos de Jaguariúna e Espírito Santo do Pinhal

Na manhã desta quarta-feira, dia 1° de fevereiro, a Polícia Civil realizou uma operação onde apreendeu 12 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas em depósitos nas cidades de Jaguariúna e Espirito Santo do Pinhal. Em Jaguariúna foram apreendidas 7 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas em um depósito no bairro Jardim Alice, em Jaguariúna.

Segundo as informações, o dono do depósito de Jaguariúna não tinha conhecimento que as bebidas eram falsificadas e possuía nota fiscal de compra das bebidas em uma distribuidora em Espírito Santo do Pinhal. Diante disso os agentes da Polícia Civil se deslocaram para a distribuidora em Espírito Santo do Pinhal, onde foram apreendidas 30 garrafas de whisky e mais 5.770 garrafas de cerveja, além de duas armas de fogo.

O dono do estabelecimento, um ex-vereador da cidade e atual suplente de deputado estadual foi preso.

O ex-vereador e atual suplente de deputado estadual, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e devido as bebidas falsas.

O material apreendido e o ex-parlamentar foram encaminhados para a Delegacia de Jaguariúna, onde o caso foi registrado.