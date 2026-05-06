Operação em Paulínia e Rio Claro prende suspeitos de ligação com o Comando Vermelho

Ação do Ministério Público e da Polícia Militar teve como alvo integrantes de organização criminosa com atuação regional

Dois homens investigados por ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã desta quarta-feira, dia 6, durante uma operação realizada nas cidades de Paulínia e Rio Claro, no interior paulista.

A ação, denominada “Red Flag II”, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos apontados como envolvidos em homicídios e na logística de armas e munições utilizadas por grupos criminosos da região.

Segundo as investigações, os alvos teriam ligação direta com o grupo conhecido como “Bonde do Magrelo”, organização que mantém conexões com o Comando Vermelho.

A operação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Piracicaba e equipes da Polícia Militar, incluindo agentes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

Até a última atualização da ocorrência, as autoridades não haviam divulgado detalhes sobre os presos nem os endereços onde os mandados foram cumpridos.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)