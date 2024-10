Operação Estiagem de 2024 é prorrogada por mais 15 dias

Equipes de Campinas já tinham sido orientadas a ficar de sobreaviso no período

Ação de orientação da Defesa Civil no bairro Village Campinas

A Operação Estiagem de 2024 foi oficialmente prorrogada pelo Governo do Estado de São Paulo por mais 15 dias. O Decreto foi publicado nesta terça-feira, 1º de outubro, no Diário Oficial do Estado. Inicialmente a operação terminaria no dia 30 de setembro. Em Campinas, conforme definido na última reunião do Comitê Gestor da Operação Estiagem, em 25 de setembro, equipes e recursos já estavam de sobreaviso para atuarem até 15 de outubro.

A decisão do Estado considera que ainda há riscos relacionados à estiagem por conta da redução do volume de chuvas, o que pode trazer transtornos à população, ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado.

Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a Operação Estiagem de 2024 foi atípica com tempo muito seco e baixa umidade do ar. “Já havíamos definido que o comitê da Operação continuaria de sobreaviso, com ou sem chuva, devido às condições climáticas”, afirmou.

Queimadas

A série histórica de queimadas registradas pela Defesa Civil, por meio do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), também mostra que esse foi o ano com maior número de queimadas desde 2018, ano em que o monitoramento teve início. Confira abaixo os números:

2018 – 233

2019 – 222

2020 – 353

2021 – 469

2022 – 196

2023 – 138

2024 – 911

Prevenção

As atividades preventivas contra as queimadas continuam a ser realizadas pelas equipes da Defesa Civil e demais setores envolvidos na Operação. Na segunda-feira, dia 30, a ação de prevenção foi realizada no bairro Village Campinas, no Distrito de Barão Geraldo. Os agentes da Defesa Civil conversaram com moradores e comerciantes e distribuíram materiais educativos com orientações para diminuir os riscos de incêndios florestais. Um carro de som também passou pelo bairro divulgando a campanha “Pratique a Prevenção”.

Dicas de prevenção:

A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar pode causar incêndios.

Evite acender fogueiras.

Não solte balões.

Não use fogo para limpar terrenos.

Não queime o lixo.

Para denúncias, ligue 153 ou 190.

Em caso de incêndio, ligue 193.

“Colocar fogo em mato é crime e causa prejuízos aos animais, à vegetação e à comunidade. Contamos com a colaboração da população para que siga as orientações e denuncie”, ressaltou Sidnei Furtado.