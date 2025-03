Roda de Samba e Promoções Especiais no Tina na Roça no Dia 15 de Março

O Tina na Roça em Mogi Mirim, promete mais um evento de sucesso no próximo dia 15 de março, a partir das 13h, com uma animada Roda de Samba para embalar a tarde dos amantes da boa música e da gastronomia.

Os participantes poderão aproveitar um double caipirinha e saquerinha, além de cerveja Original 600ml com balde promocional. Para acompanhar, haverá porções com valores especiais e o aguardado lançamento da 2ª Feijuca da Roça, com um lote promocional imperdível.

Garanta seu lugar nessa festa! Faça sua reserva pelo WhatsApp (19) 99835-1384 e não fique de fora dessa experiência única no Tina na Roça!