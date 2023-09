Operação Força Total resulta na recuperação de motocicleta roubada e apreensão de menores infratores em Mogi Mirim

Da Redação

Foto Divulgação PM

Ato infracional de Furto avançado de Veículo.

Na noite de 13 de setembro de 2023, uma operação policial de Força Total em Mogi Mirim resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na apreensão de dois menores infratores. A ação, coordenada pela Rocam e com apoio de outras equipes, demonstrou a eficácia da atuação das forças de segurança no combate ao crime na região.

Por volta das 20h28, uma equipe policial recebeu uma comunicação via Copom informando que uma motocicleta XRE300 acaboua de ser roubada na Rua Dr. Os agentes se deslocaram em patrulhamento pelas áreas externas e avistaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta XRE300. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos jogaram a motocicleta em um matagal e empreenderam fuga.

Os suspeitos foram abordados pela equipe policial. Durante uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Os jovens foram identificados como EP dos SJ, de 16 anos, e JPF da CS, de 17 anos, sendo este último responsável por jogar um objeto ao solo durante a abordagem. Esse objeto revelou-se uma ferramenta modificada utilizada para gerar os milhões de motocicletas, um claro envolvimento de envolvimento no crime.

Questionados pela polícia, os suspeitos confessaram o furto da motocicleta com a intenção de vender-la por R$ 3.000,00. Com o apoio da viatura da Força Tática 1, uma equipe policial realizou diligências até a residência dos menores para informar seus responsáveis ​​sobre a situação. Na casa de JP, que não possuía muro, a mãe do jovem, M., fez uma descoberta surpreendente: uma motocicleta Kawasaki Verde, que, após consulta via Copom, constatou-se ter sido roubada em 01 de setembro de 2023.

Ao ser questionado sobre uma motocicleta em sua residência, JP confessou o roubo. Ele admitiu ter usado um simulacro de pistola durante o crime, embora tenha se recusado a divulgar a identidade de seu cúmplice.

Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e levados ao Centro de Progressão Juvenil de Mogi Guaçu. O delegado de plantão, ao tomar ciência dos acontecimentos, ratificou a apreensão, com um dos infratores permanecendo à disposição da justiça e o outro sendo liberado sob a responsabilidade de seu representante legal.

Essa ação policial bem sucedida demonstra o compromisso das autoridades locais em garantir a segurança da comunidade e a aplicação da lei, mesmo em casos envolvendo menores infratores.