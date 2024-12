Operação Integrada reforça a segurança e apreende entorpecentes

A ação das forças de segurança realizada na terça, dia 3, teve como objetivo intensificar o patrulhamento na área central e no Núcleo Residencial Gênesis

Uma ação integrada entre as forças policiais foi realizada na tarde de terça-feira, dia 3 de dezembro, na região Central e no Núcleo Residencial Gênesis. O intuito foi reforçar a segurança, intensificando o patrulhamento e combatendo atividades criminosas. A ação integrou Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Emdec. As equipes se concentraram na Catedral como ponto de partida e, a partir daí, foram desencadeadas atividades simultâneas de patrulhamento e de fiscalização.

A operação resultou na apreensão de diversos entorpecentes, sendo 159 porções de maconha (630 gramas), 142 eppendorfs de cocaína (215 gramas), 227 porções de crack (118 gramas), além de R$40,10 em espécie. A droga estava próxima a um estabelecimento que comercializa recicláveis no Residencial Gênesis e foi localizada pela equipe do Canil da GM. Um homem que era foragido da Justiça foi capturado e apresentado no distrito policial, onde ficou preso. Durante a operação, foram fiscalizados quatro bares e três comércios de reciclagem.

“A integração das forças de segurança proporciona eficiência e agilidade e mostra que as instituições policiais estão comprometidas em combater atividades ilícitas”, afirmou o Superintendente de Ações Especiais da Guarda Municipal, Gilberto Alves.