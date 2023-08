Operação Policial Captura Procurado por Crime de Estupro de Vulnerável em Mogi Guaçu-SP

Policiais agem com sucesso após receberem informações sobre indivíduo com mandado de prisão em aberto.

Na última terça feira dia 22 volta das 11h17, uma equipe de policiais composta por CB PM Queiroz e SD PM Corrêa, realizou uma operação que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça, identificado como C. N. L. O fato ocorreu no Bairro Ype III, na cidade de Mogi Guaçu, estado de São Paulo.

A ação contou com o apoio de outras equipes, incluindo 1ªSGT PM Dias, 3ªSGT Monteiro, CB PM De Paula, SD PM Lepri e SD PM Simioni.

A operação teve origem em informações recebidas pelas autoridades de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto, relacionado ao crime de estupro de vulnerável de acordo com os artigos 217-A, 226 e 71 do código penal, estaria escondido no Bairro Ype III.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pela esposa de C. N. L., que confirmou sua presença em um quarto da residência. Após a devida identificação, foi constatado que havia, de fato, um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão a C. N. L. e o conduziram até o plantão de polícia judiciária. No local, ele foi apresentado ao escrivão de polícia Carmona, que informou ao delegado de plantão, Dr. Rubens Luiz Fonseca H. Mello, sobre o mandado de prisão.

O delegado ratificou a voz de prisão e elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado. C. N. L. permaneceu à disposição da justiça, aguardando as medidas legais cabíveis.

A ação demonstra a eficácia da atuação policial na captura de indivíduos procurados, garantindo a segurança da comunidade e o cumprimento da lei.