Operação Policial Desmantela Tráfico de Drogas em Itapira/SP – Dois Suspeitos Presos em Flagrante

Da Redação

Foto Divulgação PM

Equipe do 26° BPM/I realiza prisões e apreende grande quantidade de entorpecentes em operação em Itapira.

Na tardede 14 de setembro , a Polícia Militar , representada pela 3ª Companhia do 26° BPM/I, desencadeou uma operação bem sucedida de combate ao tráfico de drogas na cidade de Itapira. A ação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes, evidenciando a eficácia das forças de segurança no combate ao crime na região.

Detalhes da Operação

A ocorrência foi registrada por volta das 12h30, quando a equipe de patrulha composta pelo 2° Sgt PM Lopes e pelo Cb PM Eleandro, avistou uma motocicleta azul, suspeitas de estar envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Ao descobrir a presença de um policial, o condutor da motocicleta tentou fugir, enquanto um indivíduo identificado como IGS (34 anos) se encontrava no portão de uma residência próxima, recebeu drogas de outro indivíduo, TISS (28 anos), que estava no mesmo portão , com este aberto.

Os policiais abordaram IGS, submetendo-o a uma busca pessoal. Durante uma revista, encontrou em sua posse uma embalagem contendo 02 pinos de cocaína. Ao mesmo tempo, a TISS tentou evadir-se, correndo em direção ao fundo do quintal da residência, carregando uma sacola de papelão que foi lançada no telhado. Durante o lance, várias embalagens contendo maconha e cocaína caíram, tornando-se visíveis para a equipe policial.

Em uma ação rápida e eficiente, os policiais adentraram a residência, efetuando a prisão do TISS pelo crime de tráfico de drogas. A droga que foi lançada no telhado também foi recolhida e apreendida, incluindo:

30 eppendorfs de cocaína;

58 porções embaladas de maconha (ziplock e microtubos);

R$ 104,00 em notas diversas.

Condução dos Suspeitos e Resultados

Ambos os suspeitos foramencaminhados até a delegacia de Polícia local, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, mantendo os detidos IGS e TISS. A ação da Polícia Militar descobriu a retirada de uma quantidade específica de drogas das ruas e a interrupção de uma operação de tráfico que vinha ameaçando a segurança da comunidade de Itapira.

A prisão desses indivíduos e a apreensão das drogas representam um passo importante na luta contínua contra o tráfico de drogas e na promoção da segurança pública na região. A Polícia Militar do Estado de São Paulo permanece comprometida em combater o crime e proteger os cidadãos.