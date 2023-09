Operação Policial Intercepta Roubo de Caminhão de Combustível em Artur Nogueira

Da Redação

Foto Divulgação PM

Atuação conjunta das forças táticas e monitoramento resultado na prisão de três suspeitos e recuperação de carga avaliada em R$ 127.700.

No início da noite do dia 28 , a central de polícia de Artur Nogueira recebeu um alerta urgente via COPOM. Um caminhão transportando uma valiosa carga de combustível foi roubado por aproximadamente oito indivíduos armados com armas longas. O crime havia sido perpetrado com a ajuda de dois veículos, um Chevrolet Kadett cinza e um Fiat Siena vermelho, sem placa identificável, que tomaram a direção de Mogi Mirim.

Às 20h10, o COPOM emitiu outra ocorrência suspeita. A empresa de monitoramento relatou que o sinal do caminhão roubado havia sido perdido nas proximidades da Rua João Batista de C. Melo, na Chácara São Marcelo, no município de Mogi Mirim. Com base nessas informações cruciais, as forças táticas do 26º BPM/I foram mobilizadas para montar um cerco no local e verificar a situação.

Ao chegarem na chácara indicada pelo solicitante, que se encontrava em estado de abandono, as equipes fizeram uma descoberta surpreendente. Dois caminhões trafegavam no interior da propriedade: o caminhão roubado e um segundo veículo, ambos conectados por uma mangueira de transmissão de combustível. A porta social estava aberta, e no momento em que as equipes entraram no local, um indivíduo identificado posteriormente como JCG apareceu ao lado do caminhão e foi detido imediatamente pelo 1º Dez PM Tavares. Dois outros indivíduos pretendiam fugir a pé, pulando o muro traseiro da chácara e invadindo quintais de residências vizinhas. O CB PM Felipe foi em perseguição e conseguiu deter um deles no quintal de uma casa próxima, identificando-o posteriormente como JOA. O terceiro suspeito, mais tarde identificado como LAPS,

Questionado sobre os acontecimentos, JCG afirmou que havia sido chamado para ajudar a retirada de combustível de um caminhão que havia atolado e que ele desconhecia qualquer envolvimento do veículo. JOA alegou que seu cunhado, L., o havia convocado para retirar combustível de um caminhão roubado e que receberia uma quantia de R$500,00 pelo serviço.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram presos em flagrante por crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Os veículos, juntamente com os suspeitos, foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária do município de Mogi Guaçu. A autoridade de plantão, Dra. Gilmara Natalia B. dos Santos, ratificou a prisão e elaborou o boletim de ocorrência. Os indivíduos agora aguardam as devidas medidas de justiça.

Segundo informações do representante da empresa, Sra. S., uma carga de combustível roubado foi avaliada em cerca de R$ 127.700, tornando essa operação policial uma importante vitória contra a criminalidade na região. Para garantir a investigação adequada, a viatura de perícia S-1284, com o perito Dr. Gustavo e o fotógrafo Sr. Bruno, compareceram ao local para coleta de provas e evidências.

Esta operação exemplar demonstra a eficácia das forças de segurança em Artur Nogueira e região, trabalhando em conjunto para combater o crime e proteger a comunidade local.