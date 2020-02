OR – Artista pedreirense J. Peron lança HQ “Ovos da Arara Dourada”

O multiartista pedreirense J. Peron, em parceria com Dom André, lançou sua primeira HQ com um personagem local. J. Peron é um agente secreto que, ao lado de seu baterista e assistente Olho Vivo, terá que recuperar os ovos do último casal de Araras Douradas da espécie.

A revistinha está sendo comercializada pelo valor de R$ 6,00 e 20% da renda será revertido para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” de Pedreira.

“Conheci Dom André na quinta série e desde aquela época fazíamos parcerias desse tipo. Hoje, graças a pessoas que acreditaram neste projeto, a HQ finalmente virou realidade”, comenta Peron.

Informações sobre os locais de venda podem ser obtidas pelo WhatsApp: (19) 99677-2383.