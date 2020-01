OR – Concursos de Rainha, Torcida e Dança marcam abertura dos Jogos de Verão

A abertura do 46º Jogos de Verão foi realizada na noite do último sábado no Ginásio de Esportes ‘Benedito Alves de Lima’ – Itapirão e contou com a presença dos torcedores das sete equipes que participam da competição: 100% Veneno, Bob Marley, Hawaianos, Magnatas, Recreativa, Uniesi e Wakanda.

A cerimônia foi aberta com a apresentação da marca “Itapira 200 Anos – Orgulho de Ser Itapirense” e a homenagem ao professor José de Oliveira Barretto Sobrinho, o professor Zé Barreto, homenageado do mês de janeiro.

Após a composição da mesa dos jurados e execução dos hinos Nacional e de Itapira teve início o Cerimonial Olímpico com desfile da Tocha Olímpica e acendimento da Pira Olímpica. Na oportunidade foi homenageado o Professor Doutor Miguel de Arruda que conduziu a tocha em revezamento com seus ex-alunos João Carlos Caversan, José Renato Gomes Ferreira, Luiz Gustavo Carpi, Nivaldo Marques e Paulo Cézar Adorno. Em seguida, o judoca Victor Hugo dos Santos Jesus, Destaque Esportivo de 2019, fez o Juramento do Atleta. Logo após o Prefeito José Natalino Paganini fez seu pronunciamento e tiveram início as competições de Torcida Mais Animada, Dança e Mais Bela Desportista.

As apresentações foram intercaladas ao longo do evento. Os jurados dos concursos de Torcida e Mais Bela foram Andréia Alegria (Professora e Chefe da Inspetoria Regional de Esportes, Lazer e Juventude de Mogi Guaçu), Cristiano de Almeida Bueno (Secretário de Esportes, Recreação e Lazer de Águas de Lindóia), Natasha Dias de Godoi (Diretora de Esportes de Águas de Lindóia) e Jean Robert Alves (Professor de Educação Física da Secretaria de Esportes de Águas de Lindóia). Já os jurados da Dança foram Diego Roberto Lourenço (Professor de Ginástica Rítmica da Prefeitura de Amparo), Karen Lima (Professora de Educação Física e Mestra em Artes da Cena com ênfase em Dança pela Unicamp e professora da Karen Lima Escola de Dança em Mogi Guaçu) e Tamires Ponces (Secretária de Cultura e Turismo de Itapira).

Ao final foram contabilizadas as notas e anunciados os vencedores. O título de Rainha dos Jogos ficou com Carla Vieira, da equipe Recreativa. Ela recebeu a faixa da Rainha dos Jogos de 2019, Ana Clara Furtado.

A 1ª Princesa eleita foi Camille Vitória de O. Sarita, também da Recreativa. E a faixa de 2ª Princesa foi para Kauane Cruz, da equipe 100% Veneno.

Na Dança o primeiro lugar foi para a equipe Bob Marley com a coreografia ‘Anti-Projeto 1256’. A segunda colocação foi para a equipe Recreativa que apresentou a coreografia ‘Íris’. E o terceiro lugar foi da equipe Hawaianos com a coreografia ‘Rave Automotiva’.

O concurso de Torcida Mais Animada também foi conquistado pela equipe Bob Marley. Na sequência ficaram as equipes Recreativa e 100% Veneno. A programação do dia foi encerrada com show do Trio Arena.

