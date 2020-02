OR – “Cultura Sem Frescura” realiza Matinê com as tradicionais marchinhas

O Projeto “Cultura Sem Frescura” estará fazendo parte das atrações do Carnaval 2020 de Pedreira.

Os músicos da “Debanda Pra Lua” estarão realizando apresentação no domingo, 23 de fevereiro, das 15h às 17h.

A apresentação da “Debanda Pra Lua” terá como tema: “Carnaval dos Alagados – Um Tributo ao Mestre Julinho”, com as tradicionais marchinhas e muito samba.

“Estaremos realizando um grande baile a céu aberto e convidamos a todos os apaixonados pelo Carnaval para estarem juntos conosco, ressaltando que contaremos com a participação de músicos de várias cidades da Região”, enfatiza o músico Geferson Oliveira.

A “Debanda Pra Lua” estará realizando sua apresentação na Concha Acústica, da Praça Ângelo Ferrari, aberta a toda população.