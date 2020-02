OR – Fatec Itapira oferece curso gratuito de Inglês básico

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira está com inscrições abertas para a terceira turma do curso gratuito de Inglês básico. São oferecidas 20 vagas para jovens a partir de 17 anos de idade. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (21), na secretaria da unidade.

As vagas serão distribuídas por ordem de chegada. Para se inscrever é necessário apresentar cópia da cédula de identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As aulas serão ministradas sempre às segundas-feiras, às 17 horas, a partir de 2 de março.

Pela procura nas edições anteriores, a professora de inglês da Fatec, Janaína Olsen, explica que o público do curso costuma ser bem heterogêneo, indo desde jovens em busca de qualificação para o mercado até aposentados.

“Para que todos se sintam incluídos, nosso foco é no inglês para o cotidiano, com atividades lúdicas que proporcionem um ambiente de aprendizagem leve e agradável.”

Serviço

Inscrições para curso gratuito de Inglês básico

Local: Secretaria da Fatec Itapira

Rua Tereza Lera Paoletti, 590 – Jardim Bela Vista

Data: até 21 de fevereiro

Horário: das 9 horas às 11h30 e das 13 às 15 horas