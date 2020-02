OR – Prefeitura de Itapira recebe novo ônibus para transporte de alunos

A Secretaria Municipal de Educação de Itapira recebeu do Governo Federal mais um ônibus para transporte de alunos. Na última segunda-feira, 17, o Prefeito José Natalino Paganini participou em São Paulo da solenidade de entrega de 120 veículos para 115 municípios.

A conquista do veículo se deu através do Deputado Estadual Barros Munhoz que fez gestão junto ao Governo Federal através do programa Caminho da Escola, do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia vinculada ao MEC (Ministério da Educação).

O ônibus tem o valor de R$ 226,5 mil e capacidade para 44 passageiros. O veículo é equipado com poltronas móveis para embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.

A Secretaria de Educação está concluindo o processo de documentação do veículo para, em breve, colocá-lo em funcionamento.

A cerimônia de entrega dos ônibus foi realizada no Campo de Marte, na capital paulista, e contou com a presença do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, do secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares da Silva, da presidente do FNDE, Karine Santos, além de deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores de diversos municípios.