Orquestra Conservatório Carlos Gomes se apresenta na Catedral em comemoração ao aniversário da cidade Evento acontece nesta sexta-feira, 14 de julho, às 20h, entrada gratuita

No programa, a Orquestra executará Carlos Gomes, Tchaikovsky, Villa Lobos e outros

A Orquestra Conservatório Carlos Gomes se apresenta na Catedral Metropolitana de Campinas na sexta-feira, 14 de julho, às 20h, em comemoração ao aniversário da cidade. A apresentação é aberta ao público e faz parte do “Projeto Música e História” na cidade que contempla concertos em igrejas no interior paulista, com contextualização histórica feita pelo arquiteto urbanista Evandro Ziggiatti.

Formada por músicos da região de Campinas, a Orquestra do Conservatório tem direção artística de Silas Simões e regência de Felipe Gadioli. No programa, a Orquestra executará dois movimentos da Sonata em Ré, do campineiro Carlos Gomes, o primeiro movimento do Concerto para violino de Tchaikovsky, com solo do violinista Silas Simões, Bachiana n. 9, de Heitor Villa-Lobos entre outras.

Serviço

Evento: Concerto da Orquestra Conservatório Carlos Gomes

Dia: 14/7 (6ª feira)

Horário: 20h

Local: Catedral Metropolitana de Campinas

Endereço: Praça José Bonifácio, s/n – Centro.