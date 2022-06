Orquestra Rock, no sábado, e Orquestra Paulistana de Viola Caipira, no domingo, se apresentam na Concha Acústica da Lagoa com entrada franca

Show híbrido da Orquestra Rock terá transmissão ao vivo pela internet. Já a exibição da Paulistana de Viola Caipira vai contar com um ilustre convidado: o músico Renato Teixeira. Em ambos os eventos, o público poderá fazer doações ao Centro Infantil Boldrini

Com poucas apresentações desde o início da pandemia, a Orquestra Rock, sob regência do maestro Martin Lazarov, volta com tudo ao palco da Concha Acústica do Taquaral neste sábado, 02/07, às 19h, para um concerto híbrido que será transmitido ao vivo pelos canais da orquestra nas plataformas Facebook e YouTube. Na apresentação gratuita, o repertório trará o melhor de Led Zeppelin, Rolling Stones, Ac/Dc e Queen, intercalado com canções de grandes artistas e bandas consagradas do pop rock nacional, como Frejat, Lulu Santos, Blitz, Paralamas, Titãs, Skank e Jota Quest. Durante a exibição, será possível – tanto ao público presente como ao que estiver em casa – fazer doações espontâneas ao Hospital Boldrini.

Já no domingo, às 18h, Campinas poderá matar a saudade da Orquestra Paulistana de Viola Caipira que se apresentará acompanhada do consagrado Renato Teixeira, garantia de que não faltarão clássicos do artista e sua música raiz, como “Tocando em frente”, “Romaria”, “Amanheceu, peguei a Viola”, “Cuitelinho”, todos entoados com o acompanhamento dos 35 violeiros que dividirão o palco com o convidado.

Nas duas datas, além de muita música boa e arranjos inéditos, a Concha vai reunir um conjunto de food trucks, com opções gastronômicas variadas, os quais compartilharão parte da receita com o Boldrini.

O concerto da Orquestra Rock é patrocinado pela DHL Suply Chain, Sherwin Williams, Dacarto Benvic, Castelo Alimentos, Accord, Sabic, Abase, Bosch, ABL Antibióticos do Brasil e Sakata.

A apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira + Renato Teixeira tem o patrocínio máster da DHL Suply Chain e copatrocínio da Dacarto Benvic, Castelo Alimentos, Accord, Sabic, Abase, Bosch, ABL Antibióticos do Brasil e Sakata.

Serviço:

Data: 02/07, 19h – Orquestra Rock – presencial e live

Onde: Concha Acústica da Lagoa do Taquaral + transmissão ao vivo pelos canais www.facebook.com/orquestrarock e www.youtube.com/orquestrarock

Quanto: Gratuito

Instituição favorecida: Centro Infantil Boldrini (Doações no local do evento através de máquinas de cartão ou online Via Pic Pay)

Data: 03/07, 18h – Orquestra Paulistana de Viola Caipira e Renato Teixeira

Onde: Concha Acústica da Lagoa do Taquaral

Quanto: Gratuito

Instituição favorecida: Centro Infantil Boldrini (Doações no local do evento através de máquinas de cartão).

Fotos em alta: https://we.tl/t-DO9lheJ9i9