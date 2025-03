Orquestra Sinfônica de Campinas inicia temporada 2025 com concerto especial no Dia da Mulher

Crédito: Firmino Piton

Primeiro concerto acontece neste sábado, 8 de março, no Teatro Castro Mendes, com homenagem ao compositor francês Maurice Ravel0

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) abre a temporada 2025 com um concerto especial neste sábado, 8 de março, às 20h, no Teatro Castro Mendes. A apresentação homenageia os 150 anos do compositor francês Maurice Ravel e celebra o Dia Internacional da Mulher, reforçando a arte como espaço de representatividade e reflexão.

Ao longo do ano, a OSMC realizará mais de 30 apresentações, incluindo 15 gratuitas, reforçando a proximidade da Orquestra com a população. A programação contará com solistas renomados, regentes convidados e um repertório que mescla tradição e inovação.

A temporada foi aberta oficialmente nesta sexta-feira, 7 de março, em cerimônia com a presença do prefeito Dário Saadi no Teatro Castro Mendes.

“A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é um patrimônio cultural da nossa cidade, e abrir a temporada 2025 com uma homenagem a Maurice Ravel reafirma nosso compromisso com a valorização da música e da arte, demonstrando a cultura como uma poderosa ferramenta de inclusão e inspiração para todas as gerações. Tenho absoluta certeza de que os campineiros abraçarão essa nova temporada como sempre fizeram: com presença maciça nos concertos”, diz o prefeito.

“A Orquestra Sinfônica dialoga com a sociedade. Queremos reforçar essa conexão, tornando-a ainda mais próxima das pessoas”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, ao falar sobre os planos para a temporada de 2025.

O maestro Carlos Prazeres ressalta a importância da música na história da sociedade. “A música é a memória que resiste ao tempo. Celebramos o som que guarda a eternidade – um diálogo entre tradição e renovação”.

A Orquestra também levará sua música a outras cidades, incluindo um concerto especial em Campos do Jordão.

Crédito: Firmino Piton

Musicistas da Sinfônica presentes na apresentação da temporada: estreia será neste dia 8, Dia Internacional da Mulher

Renovação e compromisso com a excelência

Em 2025, a Orquestra ganha reforço com dois novos músicos aprovados em concurso público. “Queremos proporcionar experiências únicas, transmitindo a riqueza da música de concerto. Contamos com nossos talentosos músicos e com uma equipe de produção eficiente que é essencial para os espetáculos”, afirma Wanilton Mahfuz, diretor da Orquestra.

Aproximação com o público e fortalecimento da cultura

Com 96 anos de história, a OSMC é reconhecida como Patrimônio Cultural de Campinas. Suas apresentações promovem o acesso à música sinfônica e incentivam ações educativas. Em fevereiro, a Orquestra abriu o ano letivo com uma releitura de Pedro e o Lobo para alunos da rede municipal, lotando o auditório do Centro de Eventos da Secretaria de Educação de Campinas. “É maravilhoso ver como o público tem se aproximado da Orquestra. A cada concerto, os espaços culturais da cidade estão mais cheios. A presença dos campineiros é a razão de ser das nossas atividades”, afirma Gabriel Rapassi, diretor de Cultura da Prefeitura.

A temporada 2025 é viabilizada pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com patrocínio da Sanasa, Unimed e Hotel Jaguary Sumaré, e apoio de instituições como Correio Popular, Azul Linhas Aéreas, Eletromídia, Café Canecão, Restaurante Giovanetti, Geraldo Alta Costura e La Palette.

“A OSMC é um patrimônio de Campinas e atrai público por onde passa. A expectativa é de uma temporada de ainda mais sucesso. Investir em cultura é um compromisso da Sanasa, com retorno garantido pelo brilhantismo da nossa Sinfônica”, diz Manuelito Magalhães Junior, presidente da Sanasa.

Temporada 2025

Mais de 30 concertos marcarão a temporada 2025 da orquestra, que acontece entre março e dezembro. Serão 15 apresentações abertas ao público. Os espetáculos acontecerão dentro das três séries da orquestra:

Série Oficial Carlos Gomes: concertos no teatro castro mendes aos sábados à noite, voltados para o público mais familiarizado com a música de concerto.

Série Niza Tank: apresentações aos domingos pela manhã, com foco em um público amplo e familiar.

Série Hilda Hilst: concertos fora do teatro, levando a música a espaços alternativos e aproximando a orquestra de novos públicos.

A programação completa está no site da Orquestra: https://campinas.sp.gov.br/sites/sinfonica/concertos.

Patrocínios

O trabalho da orquestra conta com o patrocínio da Sanasa, Hotel Jaguari Sumaré e Unimed (patrocinadora do concerto de Natal), além do apoio fundamental de instituições que acreditam na importância da cultura: Correio Popular, Azul Linhas Aéreas, Eletromídia, Café Canecão, Restaurante Giovanetti, Geraldo Alta Costura e La Palette.

Serviço

Concerto de Abertura Temporada 2025 da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Data: Sábado, 8 de março de 2025

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos – retirar com 1h de antecedência na bilheteria do Teatro Castro Mendes

Local: Teatro Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial, Campinas