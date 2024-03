OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA COMPRA DE UM IMÓVEL NA PLANTA UM GUIA PARA O INVESTIDOR CONSCIENTE

Investir em um imóvel na planta pode ser uma excelente oportunidade para quem busca adquirir um novo lar ou fazer um investimento seguro. No entanto, essa modalidade de compra requer cuidados especiais por parte dos interessados, a fim de evitar problemas futuros e garantir uma transação bem-sucedida. Neste artigo, destacarei os principais cuidados que os compradores devem tomar ao adquirir um imóvel na planta.

PESQUISA E ANÁLISE DA CONSTRUTORA.

Antes de fechar negócio, é fundamental realizar uma pesquisa detalhada sobre a construtora responsável pelo empreendimento. Verifique seu histórico, reputação no mercado, obras anteriores entregues dentro do prazo e com qualidade. Busque informações em órgãos de defesa do consumidor e em fóruns especializados na internet para avaliar a satisfação de clientes anteriores.

ANÁLISE DO CONTRATO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Leia atentamente o contrato de compra e venda e o memorial descritivo do empreendimento. Verifique todas as cláusulas e condições, incluindo prazos de entrega, forma de pagamento, especificações do imóvel, possíveis penalidades em caso de atraso na entrega, entre outros detalhes importantes. Se necessário, consulte um profissional especializado para orientação.

VISITA AO LOCAL E VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA.

Antes de assinar qualquer contrato, visite o local onde o empreendimento será construído. Verifique a infraestrutura do bairro, como acesso a transporte público, comércios, escolas e serviços essenciais. Avalie também o entorno do terreno, procurando por possíveis obstáculos ou interferências que possam afetar a valorização do imóvel no futuro.

ANÁLISE DA GARANTIA E DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

Certifique-se de que o empreendimento está devidamente registrado e incorporado junto aos órgãos competentes. Verifique se a construtora oferece garantias como o Registro de Incorporação e a Garantia de Entrega, que asseguram ao comprador que o imóvel será entregue conforme o contratado, ou que haverá ressarcimento em caso de descumprimento.

ACOMPANHAMENTO DA OBRA E PAGAMENTOS.

Durante a construção, mantenha-se atualizado sobre o andamento da obra e cumpra rigorosamente com os pagamentos conforme o cronograma estabelecido em contrato. É importante estar ciente dos prazos e condições para liberação das parcelas, evitando atrasos que possam gerar multas ou juros adicionais.

RESERVA DE RECURSOS PARA DESPESAS EXTRAS.

Além do valor do imóvel, reserve uma quantia extra para despesas adicionais que possam surgir durante o processo de compra, como taxas cartoriais, impostos, custos com documentação, entre outros. Esteja preparado financeiramente para cobrir esses gastos sem comprometer sua estabilidade financeira.

A compra de um imóvel na planta pode ser uma excelente oportunidade de investimento, desde que realizada com cuidado e planejamento. Ao seguir os cuidados mencionados acima e buscar orientação profissional quando necessário, os compradores podem minimizar os riscos e garantir uma experiência positiva na aquisição de seu novo lar ou investimento imobiliário. Lembre-se sempre de que a cautela é fundamental ao tomar decisões que envolvem um investimento de grande porte como esse.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br