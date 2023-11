Os jogos das semifinais do 50º Campeonato Varziano de Futebol da Estância de Amparo serão conhecidos no domingo, 11.

Quatro partidas fecham a segunda fase da competição, a partir das 8h30, com Família PH e Ana Cintra, pelo grupo I, no Estádio José de Araújo Cintra e Lester e Santa Maria, pelo grupo G, no campo do Rio Branco.

Às 10 horas, no campo Amparo Athlético Club tem Máfia e Maiorais, pelo grupo H e Pumas e Arapiraca, pelo grupo J.

Até o momento, o único classificado é o EC Modelo, com seis pontos, no grupo I. No grupo G, o Lester lidera com 3 pontos; no H, o Esquadrilha tem 2 e no J, Arapiraca e Pumas estão empatados com 2 pontos.