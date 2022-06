Outback Steakhouse anuncia inauguração do novo restaurante no Campinas Shopping

Com abertura agendada para o dia 13 de junho, Campinas passa a ser a única cidade

do interior do país a possuir quatro restaurantes da rede de inspiração australiana

A espera acabou e chegou a hora de os clientes do Campinas Shopping aproveitarem o #MomentoOutback. O novo restaurante da rede de restaurantes de inspiração australiana, famosa pelos cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos como a aclamada cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion, será inaugurado no dia 13 de junho, segunda-feira, no piso térreo.

Com a abertura da unidade, que gerou 70 empregos diretos, Campinas será a primeira cidade do interior do país a possuir quatro restaurantes da marca, que também está presente nos shoppings Iguatemi Campinas, Parque D. Pedro e Galleria.

A loja de 464 metros quadrados de área e capacidade para 166 lugares no Campinas Shopping, um dos principais centros de compras da cidade, abre as portas com o novo layout da marca e conta com os famosos pratos da rede tanto para o atendimento na casa como para o serviço de delivery, via iFood.

“Há anos recebíamos pedidos de clientes para abrirmos mais uma unidade na cidade e a localização do Campinas Shopping é perfeita dentro dessa estratégia, pois conseguiremos atender mais de perto os moradores de uma região em constante crescimento, além de facilitarmos o acesso de visitantes de outros municípios, como Indaiatuba, Salto e Itu, além dos usuários do Aeroporto Internacional de Viracopos. Estamos extremamente orgulhosos e felizes em expandir nossa atuação dentro de uma praça tão querida por nós”, afirma Thayse Maia, sócia regional da rede.

“Esperamos atingir um novo público e retribuir o carinho que o consumidor de Campinas sempre teve conosco, oferecendo os pratos deliciosos e os momentos inesquecíveis que a marca proporciona na vida de todos”, afirma Davi Lopes Mesquita, sócio proprietário do novo restaurante.

A administração do shopping também comemora. “A chegada do Outback coincide com o momento de reposicionamento do Campinas Shopping, que prevê a transformação do centro de compras em um destino mais voltado ao lazer e ao entretenimento. O restaurante, sem dúvida, reforça o mix gastronômico oferecido aos nossos clientes, com a excelência de atendimento e cardápio oferecidos pelo Outback”, afirma Gustavo Massagardi, superintendente do empreendimento.

A unidade do Campinas Shopping será a 16ª da rede Outback no interior paulista, comprovando a força e consolidando um processo de expansão nessa região iniciado justamente por Campinas.

A atuação do Outback no interior de São Paulo começou em setembro de 2000, com a inauguração do restaurante localizado no shopping Iguatemi Campinas. A unidade abriu caminho para inaugurações em regiões diferentes das grandes capitais brasileiras. Em 2009, foi aberta a segunda unidade, também em Campinas, no Parque D. Pedro Shopping, dando início a um acelerado processo de expansão pelo interior do Estado, incluindo uma terceira unidade campineira aberta no Galleria Shopping em 2014.

“Essa nova casa é prova do reconhecimento a um trabalho que vem sendo realizado há quase 22 anos, e que muito nos orgulha, graças ao reconhecimento que temos recebido da população de Campinas e região durante toda essa trajetória”, afirma Thayse.

Atualmente, Campinas (quatro), Bauru, Itupeva, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Ribeirão Preto (três), São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Roque e Sorocaba são as cidades do interior paulista que possuem restaurantes Outback.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 129 restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta om as marcas Abbraccio e Aussie Grill.

Sobre a Bloomin’ Brands

Com sede em Tampa, na Flórida, Bloomin’ Brands, Inc. é uma das maiores empresas de restaurantes casuais do mundo, com aproximadamente 90 mil colaboradores e mais de 1,5 mil restaurantes em mais de 20 países. A companhia é detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio Cucina Italiana, Aussie Grill, Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar, Bonefish Grill e Carrabba’s Italian Grill. Qualidade excepcional, hospitalidade e ambientes aconchegantes são princípios que fazem parte da cultura da empresa e contribuem para o sucesso dos restaurantes. No Brasil, a Bloomin’ Brands possui aproximadamente 12 mil colaboradores e atua com as marcas Outback, Abbraccio e Aussie Grill.

Sobre o Campinas Shopping

Inaugurado em 1994, o Campinas Shopping é um dos principais centros de compras da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e desde 2009 integra a rede brMalls, empresa referência no setor de varejo no Brasil. Seu mix diversificado, com mais de 200 lojas, destaca entre as âncoras as mais importantes marcas de varejo do Brasil. A estrutura agrega um complexo de cinema com 10 salas de exibição, praça de alimentação, academia e estruturas de lazer e serviços. Privilegiado pela localização, o Campinas Shopping é facilmente acessado pelas rodovias Santos Dumont e Anhanguera e é o mais próximo do Aeroporto Internacional de Viracopos, a apenas 8 quilômetros de distância.

Sobre a brMalls

A brMalls é a maior empresa de shoppings centers do Brasil com atuação nas cinco regiões do país. Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destinos de felicidade e oportunidades, a companhia busca promover – com um mix diversificado – a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.

Serviço

Outback Steakhouse Campinas Shopping

Endereço: Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940, Jardim do Lago, Campinas, SP – piso térreo

Inauguração: segunda-feira (13 de junho), às 11h30

Telefone: (19) 3500-0976

www.outback.com.br / www.campinasshopping.com.br