Outubro Rosa – conscientização sobre câncer de mama

Em ocasião ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse está preparando um grande evento dedicado a saúde da mulher, com foco na detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.

O evento contará com nutricionista, coleta de papanicolau (exame preventivo de colo de útero) e 25 vagas para consulta com ginecologista. Para a coleta de papanicolau, as pacientes devem procurar a unidade PSF (Posto de Saúde da Família) mais próxima da sua residência e fazer o agendamento.

Intitulado como “Outubro Rosa” o mês busca anualmente compartilhar informações e conscientização sobre o controle do câncer de mama, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Além do evento, a Secretaria Municipal da Saúde através das unidades PSF e do Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas vem organizando diversas ações, enfatizando atividades que ampliem o acesso das mulheres quanto aos exames de avaliação de mama, mamografias, coleta de papanicolau e principalmente, ampliando o atendimento de ginecologia em todos os Postos de Saúde da Família, medida essa que visa sanar carência da especialidade vivenciada há anos pela população.

O evento será realizado no sábado, dia 16 de outubro, das 9h às 15h, no Ambulatório Municipal da Especialidades Médicas. Ressaltamos que como há necessidade de seguir os protocolos de segurança frente ao enfrentamento da Covid-19, todos as ações ocorrerão de maneira a manter o distanciamento social e o uso de máscara.