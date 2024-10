Outubro Rosa: Parque Dom Pedro recebe carreta da mamografia e promove corte de cabelo solidário

De 7 a 17 de outubro, empreendimento realiza campanha voltada à saúde da mulher; agendamento para mamografia deve ser feito pelo telefone 160

No mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o Parque Dom Pedro realiza, em parceria com a Secretaria de Saúde de Campinas, uma campanha com exames gratuitos para mulheres. De 7 a 17 de outubro, a Carreta do Hospital do Amor estará estacionada na Entrada Colinas, realizando exames de mamografia, em um espaço que contará, ainda, com três tendas para atendimento à saúde da mulher, com diversos exames gratuitos.

Complementando a programação, no domingo, 13, o shopping promove uma ação de corte de cabelo solidário com o Banco de Perucas Móvel da ONG Cabelegria, que transforma doações de cabelo em perucas para pacientes com câncer. O truck da ONG estará estacionado no mesmo local das demais ações, das 12h às 20h.

“O Parque Dom Pedro, reconhecendo seu papel na comunidade, reafirma seu compromisso com a saúde e bem-estar, especialmente das mulheres de Campinas e região. Neste Outubro Rosa, convidamos nossas visitantes a participarem de nossa campanha, que vai além da conscientização, oferecendo iniciativas práticas e preventivas para cuidar da saúde feminina”, afirma Taís Tavares, gerente de geral do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS.

As mamografias na Carreta do Hospital do Amor são destinadas a mulheres de 50 a 69 anos que fizeram este exame há mais de dois anos. Para realizar o procedimento é necessário agendamento prévio pelo telefone 160. Já as tendas terão disponíveis os exames de Papanicolau, HIV, sífilis e para as hepatites B e C, além de auriculoterapia, teste de glicemia e consulta com nutricionista, todos sem a necessidade de agendamento.

Quem deseja doar cabelo para o corte solidário da ONG Cabelegria, basta comparecer ao local no dia da ação com o cabelo limpo e sem chapinha ou escova. Segundo a ONG, serão aceitos todos os tipos de cabelo com no mínimo 15cm, mesmo com química ou tintura. O corte é gratuito.

“Nossa campanha vai além dos padrões habituais, oferecendo uma comunicação que trata o tema com a seriedade e a urgência que ele merece. Queremos que nossas ações provoquem uma reflexão real e incentivem as mulheres na busca pelo cuidado necessário com sua saúde” diz Ana Paula Niemeyer, diretora de marketing da ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil somente neste ano. Este é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, com as maiores taxas de incidência e de mortalidade nas regiões Sul e Sudeste. A prevenção e a detecção precoce são fundamentais para ampliar a possibilidade de cura.

“A ALLOS está comprometida em utilizar seus espaços para promover ações que façam a diferença na vida das pessoas. Estamos entusiasmados com a resposta dos nossos shoppings e ansiosos para ver o impacto positivo da campanha”, conclui Ana Paula.

Parque Consciente

As ações ambientais, sociais, de incentivo à educação, ao esporte e bem-estar desenvolvidas pelo Parque Dom Pedro fazem parte da política do empreendimento em ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance — em português, Ambiental, Social e Governança. Anualmente, o Parque Dom Pedro desenvolve ações diversas que impactam positivamente o futuro da comunidade ao seu entorno, sendo reconhecido, nacional e internacionalmente, como referência em práticas sustentáveis no setor de varejo.

Todas essas ações são identificadas com o selo Parque Consciente, criado para que o público possa reconhecer as iniciativas do shopping nesta área. Pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o empreendimento recebeu, em 2023, o selo “Empresa Amiga da Primeira Infância”, concedido pela Prefeitura de Campinas. Além disso, já foi premiado diversas vezes pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) pelas práticas ambientais.

Serviço – Outubro Rosa no Parque Dom Pedro

Data: 7 a 17 de outubro

Local: Estacionamento Entrada Colinas

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

*É obrigatório agendamento prévio para mamografia pelo telefone 160

Corte de Cabelo Solidário Banco de Perucas Móvel da Cabelegria

Data: 13 de outubro

Horário: 12h às 20h

Local: Estacionamento Entrada Colinas

