Outubro Rosa também é para os pets: câncer de mama em cadelas e gatas exige prevenção

Estudos indicam que até 50% das cadelas não castradas podem desenvolver câncer de mama; nas gatas, mais de 80% dos casos são malignos

Outubro é conhecido mundialmente pela campanha de conscientização sobre o câncer de mama em mulheres, mas poucos tutores sabem que a doença também é frequente em cadelas e gatas. Estudos apontam que até 50% das cadelas não castradas podem desenvolver tumores mamários ao longo da vida. No caso das gatas, o cenário é ainda mais preocupante: em torno de 85% dos tumores mamários são malignos.

O médico veterinário e diretor geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, Francis Flosi, reforça a importância da prevenção:

“Quando a castração é feita antes do primeiro cio, a chance de a fêmea desenvolver câncer de mama diminui drasticamente. Além disso, o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Pequenos nódulos, quando identificados rapidamente, podem ser removidos com mais segurança e oferecer maior sobrevida ao animal.”

Esse tipo de atendimento depende de profissionais altamente qualificados, capazes de identificar precocemente sinais clínicos, solicitar exames adequados e indicar o tratamento correto. Por isso, cursos de especialização em oncologia veterinária, diagnóstico por imagem e clínica médica têm se tornado cada vez mais indispensáveis.

De acordo com Flosi, o avanço da Medicina Veterinária exige atualização constante:

“O tutor espera que o médico veterinário ofereça ao pet a mesma qualidade de diagnóstico e tratamento que encontramos na saúde humana. Para isso, a formação acadêmica precisa ser sólida e complementada por especializações. Só assim conseguimos transformar informação em resultado clínico.”

A conscientização do Outubro Rosa Pet não se limita aos tutores. Ela também reforça a necessidade de que os veterinários busquem capacitação continuada, garantindo que cada caso receba diagnóstico preciso e um plano terapêutico adequado.

