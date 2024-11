Packseven é eleita Líder Empresarial do Ano no Prêmio PPR 2024

A honraria é a maior premiação do setor de plásticos no Brasil

A Packseven foi eleita vencedora do Prêmio PPR 2024 na categoria Líder Empresarial do Ano. O reconhecimento foi concedido pela revista Plásticos em Revista para destacar empresas e profissionais do setor que se sobressaíram ao longo do ano. A cerimônia de premiação ocorreu no dia 21 de novembro, em São Paulo, reunindo os principais nomes do mercado. A escolha da empresa foi baseada em critérios como transparência nas relações com o mercado e foco em ações sustentáveis.

O Prêmio PPR, que está em sua 22ª edição, utiliza um processo de seleção que inclui pesquisa online e, em categorias relacionadas à circularidade do plástico, análises de um júri técnico ligado à Rede pela Circularidade do Plástico, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). No caso da categoria Líder Empresarial do Ano, criada em 2023, a definição ocorre por indicação direta dos colaboradores da revista organizadora.

Para Kleber Avila Vieira, CEO da Packseven, o prêmio reflete o compromisso da empresa com o meio ambiente e com a circularidade no setor de plásticos. “É uma honra ver que nossos esforços têm gerado impacto positivo e reconhecimento entre os profissionais da área”, afirmou o executivo.

A Packseven tem ampliado suas ações em prol da promoção da circularidade e pelo alinhamento de suas práticas às demandas de desenvolvimento sustentável, aderindo, recentemente, ao selo eureciclo.

Sobre a Packseven

A Packseven é uma empresa brasileira líder no setor de embalagens plásticas, com sede em Manaus – AM e em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Com mais de 28 anos de mercado, está presente em todos os segmentos da indústria, com uma ampla linha de soluções tecnológicas e inovadoras em filmes flexíveis de polietileno. A Packseven também é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas de economia circular e gerindo rigorosamente resíduos em todas as etapas de produção, promovendo o reaproveitamento de materiais.