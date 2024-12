Packseven realiza ação de natal em Mogi Guaçu para beneficiar crianças do Lar Menino Jesus

A iniciativa faz parte da política de responsabilidade social do grupo e engajou mais de 400 colaboradores

A Packseven, empresa de embalagens flexíveis com unidade fabril em Mogi Guaçu e em Manaus, realizou neste mês uma ação solidária de Natal em parceria com o Lar Menino Jesus. Mais de 400 colaboradores do grupo participaram da iniciativa, que presenteou as crianças atendidas pela instituição. Os presentes foram entregues à central da entidade no dia 11 de dezembro, e serão distribuídos em festas de Natal que ocorrerão ao longo do mês.

A ação consistiu na montagem de uma árvore de Natal na empresa, onde os colaboradores “adotaram” uma bola personalizada com o nome e a idade da criança. Em seguida, cada participante recebeu uma cartinha desenhada por ela e um saco para armazenar os itens, que incluíam um brinquedo e um doce.

“Nosso propósito é retribuir de alguma forma o acolhimento das comunidades onde atuamos, como Mogi Guaçu e Manaus. Essa ação representa nosso compromisso com o bem-estar social e gera um ambiente de união e engajamento entre nossos colaboradores”, explica Kleber Avila, CEO da Packseven.

Além do impacto na comunidade local, a iniciativa também fortalece o senso de pertencimento e solidariedade entre os funcionários da empresa. “Ações como esta reforçam que a nossa preocupação e sensibilidade vai além dos números”, completa Avila.

A analista de produtos e projetos, Débora Campos, destacou o valor da iniciativa. “Participei neste ano e no ano passado, e é emocionante ver como esses pequenos gestos fazem diferença. Estou muito feliz em contribuir novamente e ajudar a trazer alegria para as crianças do Lar Menino Jesus”, comenta.

A ação faz parte da política de responsabilidade social do grupo, que frequentemente realiza iniciativas voltadas à comunidade das cidades onde mantém operações.

Sobre a Packseven

A Packseven é uma empresa brasileira líder no setor de embalagens plásticas, com sede em Manaus – AM e em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Com mais de 28 anos de mercado, está presente em todos os segmentos da indústria, com uma ampla linha de soluções tecnológicas e inovadoras em filmes flexíveis de polietileno. A Packseven também é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas de economia circular e gerindo rigorosamente os resíduos nas etapas de produção, promovendo o reaproveitamento de materiais.