PALAVRAS DE SOLIDARIEDADE: ALUNOS DE JAGUARIÚNA ESCREVEM CARTAS PARA VÍTIMAS DAS ENCHENTES NO RS

“Queridos moradores do Rio Grande do Sul, espero que estejam bem! Está uma situação bem difícil aí, por isso estou mandando esta carta direto de São Paulo. Vocês vão vencer esta luta e Deus irá ajudar vocês!”. Assim começa uma das dezenas de cartas escritas pelos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Jaguariúna, endereçadas às vítimas das enchentes nas cidades gaúchas.

As palavras são acompanhadas por desenhos feitos pelas próprias crianças, que refletem o drama por que passam as vítimas da enchente histórica e também ajudam a expressar o carinho e a generosidade dos alunos jaguariunenses.

As generosas cartinhas com muitas palavras de incentivo e compaixão vão se juntar às caixas com doações de brinquedos e roupas arrecadadas ao longo da semana em Jaguariúna e na próxima semana deverão seguir direto para o Rio Grande do Sul. Um gesto simples e comovente de solidariedade e amor ao próximo.

Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, a iniciativa faz parte do projeto “Crianças Abraçam Crianças”, envolvendo os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de todas as escolas municipais, e foi realizada nesta quinta-feira (09), em sala de aula.

“Em tempos de desespero, palavras de conforto e encorajamento podem ter um impacto significativo. Receber essas cartas será como receber um abraço reconfortante, elas nos lembram que há bondade e compaixão neste mundo, mesmo nos momentos mais difíceis”, afirma Nivail Cozolli, supervisor escolar de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.

