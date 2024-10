Palestra sobre Outubro Rosa reúne mulheres do setor agro em Artur Nogueira

Durante o encontro, enfermeira compartilhou informações sobre a importância do autocuidado e a realização de exames regulares

Na última quarta-feira (23), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, promoveu uma palestra em comemoração ao Outubro Rosa – campanha internacional que visa à prevenção do câncer de mama.

O evento, sediado na Casa da Agricultura, contou com a presença de 23 mulheres do setor agro local, unidas pelo propósito de promover a saúde e o bem-estar feminino.

A enfermeira Cássia Sacchi foi a convidada e compartilhou informações sobre a importância do autocuidado e a realização de exames regulares. Durante a apresentação, Cássia ressaltou: “A detecção precoce do câncer de mama é crucial. Quanto mais cedo identificamos a doença, maiores são as chances de um tratamento eficaz, o que pode salvar vidas.”

Com uma abordagem didática e empática, a enfermeira orientou as participantes sobre como conhecer a anatomia do próprio corpo pode ser um passo vital para a saúde.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância de iniciativas como essa: “Promover a saúde das mulheres é uma prioridade para nossa administração. A informação é a melhor ferramenta que temos para combater doenças, e eventos como este são fundamentais para empoderar nossas mulheres.”

O evento não apenas reforçou a conscientização sobre o câncer de mama, mas também promoveu um espaço de apoio e troca de experiências entre as participantes, fortalecendo a rede de solidariedade e apoio mútuo no setor agro.