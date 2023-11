Panettone e criatividade: receitas fáceis e saborosas com um clássico

Nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, dá dicas de como incluir o versátil alimento na rotina

O panettone é um clássico que não pode faltar na mesa do brasileiro no fim do ano. Os produtos com frutas cítricas ou recheio de chocolate têm muitos adeptos. Versáteis, combinam com vários momentos do dia, no café da manhã, sobremesa, lanche da tarde e são ótimos ingredientes no preparo de receitas diferenciadas.

“O panettone pode ser usado como base para receitas criativas e variações diferentes de preparações doces. É possível fazer pratos cheios de sabor e que não sejam tão elaborados, mas que certamente vão agradar a muitos paladares”, diz a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau.

No entanto, a especialista alerta. “Deve ser consumido com moderação ou adaptado à rotina de acordo com as necessidades nutricionais de cada pessoa. Mas, sem exceder no consumo, não será um problema em relação ao teor de nutrientes presentes na alimentação. Por exemplo, uma fatia de panettone pode substituir o pão no café da manhã ou o bolo do lanche da tarde”.

Com o conceito de Vila dos Panettones, que guarda as melhores receitas, das clássicas às exclusivas, o Oba Hortifruti oferece a linha de marca própria Oba Bem Querer, que já está disponível na rede, com itens desde os tradicionais, com frutas cristalizadas e gotas de chocolate, até os mais elaborados, nas opções recheados e estilo genovês, o panettone de forma baixa, que em breve estarão nas lojas em embalagens presenteáveis.

Para ajudar os fãs de panettone a desvendarem os segredos desse universo, o Oba Hortifruti criou um quiz divertido, que, com base nos gostos pessoais e formas de consumo, vai definir o perfil e a receita que mais combina. Para saber, basta acessar aqui

A nutricionista ensina 4 receitas fáceis de fazer, e o chef Benedito Tersi desenvolveu uma receita exclusiva com panettone.

Biscoitos de panettone

5 fatias de panettone

Açúcar

Canela

Modo de preparo:

Corte as fatias de panettone bem finas e leve ao forno em temperatura baixa para ficar uniformemente assadas. Quando estiverem levemente douradas, retire do forno, salpique açúcar e canela e sirva

Picolé de panettone de gotas de chocolate

200g de panettone com gotas de chocolate

50g de creme de leite de caixinha

50g de leite condensado

250g de chocolate amargo

50g de óleo de coco

Modo de preparo:

Corte o panettone em fatias médias, cerca de 2 dedos de espessura ou do tamanho que você quer o picolé. Com as mãos, modele as fatias para deixá-las com o formato de picolé. Faça uma calda fria misturando o creme de leite e o leite condensado. Espete os palitos no meio dos panettones modelados e umedeça-os com a calda. Leve para gelar no freezer por 30 minutos. Derreta o chocolate e misture com óleo de coco até que fiquem de uma cor uniforme. Banhe os picolés até o final. Disponha em uma forma com papel manteiga e leve para a geladeira para secar. Decore como preferir e sirva. Dica: não esquente muito o chocolate para que não queime. A temperatura ideal para banhar os picolés é de 34ºC caso possua um termômetro culinário.

Rocambole de panettone

1 panettone de 1kg

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de cacau em pó

200g de chocolate amargo ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente o leite condensado e o cacau em pó. Cozinhe em fogo baixo até que se forme um brigadeiro de colher. Corte o panettone em tiras e amasse com a ajuda de um rolo de massa. Recheie as tiras com o brigadeiro e faça rolos. Se preferir rolos maiores, emende uma tira na outra. Cubra com o chocolate amargo ralado e sirva.

Docinho de panettone

½ panettone de 1kg

1 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de vinho branco

400g de chocolate amargo

Modo de preparo:

Derreta o chocolate amargo e misture o vinho e o creme de leite até formar um creme homogêneo. Esfarele o panettone e misture com o creme. Faça bolinhas e leve à geladeira. Se desejar, enrole no cacau em pó, em castanha de caju triturada, lascas de amêndoas ou em chocolate granulado amargo.

Receita do chef

Bread pudding de panettone com caramelo de baunilha



400g de panettone de frutas cristalizadas

200g de creme de leite fresco

300ml de leite

2 ovos

60g de açúcar mascavo

60g de manteiga

1 colher de chá de extrato de baunilha

Caramelo de baunilha:

250g de açúcar refinado

125g de água

80g de manteiga

1 colher de chá de extrato de baunilha (ou meia fava de baunilha fresca)

Acompanhamentos: Sorvete de creme Frutas da estação

Modo de preparo:

Corte todo o panettone em cubos médios e reserve. Em outro recipiente faça uma calda misturando o creme de leite, o leite, os ovos inteiros, a manteiga derretida, o açúcar mascavo e o extrato de baunilha. Mexa bem até que fique o mais homogêneo possível. Acomode o panettone em uma travessa que possa ir ao forno. Despeje com cuidado a calda sobre os cubos de panetone e deixe descansar por 5 minutos para que o pão absorva o líquido. Enquanto isso, pré-aqueça o forno a 180ºC. Asse o bread pudding por cerca de 30 minutos. Após assado, deixe descansar por mais 5 minutos antes de servir para que ele mantenha a estrutura. Sirva em porções com uma bola de sorvete de creme e frutas de sua preferência.

Caramelo de baunilha: Em uma panela misture o açúcar e a água. Deixe ferver, não precisa ficar mexendo. Quando o caramelo estiver com a coloração castanho claro, adicione a manteiga e mexa com uma espátula. Após a manteiga derreter totalmente, adicione o extrato de baunilha e o creme de leite fresco em temperatura ambiente ou morno. Mexa bem até que se forme um caramelo liso e uniforme. Deixe esfriar um pouco e despeje sobre a bola de sorvete.

Dicas: O pudim de pão pode ser servido tanto quente quanto gelado. Pode adicionar raspas de limão no lugar da baunilha para aromatizar o pudim. Também pode utilizar o panettone com gotas de chocolate. Frutas vermelhas combinam muito bem com os sabores da receita. A calda de caramelo pode ser conservada na geladeira por 7 dias.

