Parada do Orgulho LGBT+ e outros eventos fecham o Mês da Diversidade em Campinas

O Mês da Diversidade terá mais três atividades programadas em Campinas nos próximos dias: na sexta-feira, 23 de junho, no sábado, dia 24 ,e no domingo, 25, quando será realizada a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ da cidade. Os dois eventos que antecedem a parada são o Big Juice, uma noite com apresentações na Praça Bento Quirino, e o Concurso de Novos Talentos da Vila Padre Anchieta. Todas as atividades são gratuitas.

https://www.instagram.com/paradalgbtcps/ . A programação é realizada pela Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Há oito anos, a Associação é a responsável por organizar a maior Parada LGBT do interior paulista e a segunda maior do Estado de São Paulo. A programação completa de celebração do Mês do Orgulho LGBT está disponível em

O Big Juice foi criado para trazer a boate para a praça, é quando todos têm acesso aos artistas que geralmente só se vê dentro das baladas. Começa a partir das 18h, na sexta-feira, dia 23. Montado na Praça Bento Quirino, o palco será dividido por nomes conhecidos e renomados na cena campineira.

No dia 24, sábado, é a vez do Concurso de Talentos da Vila Padre Anchieta. Como o nome diz, o evento tem o intuito de revelar talentos na comunidade local. Após a fase de inscrição (que seguiu até o dia 24 de abril pelas redes sociais), os artistas passaram pelas etapas de avaliação de desempenho, as quais contemplaram, entre outros quesitos, dublagem e performance. A final poderá ser acompanhada pelo público a partir das 19h, no Teatro do Espaço Cultural Maria Monteiro.

23ª Parada do Orgulho LGBT+ de Campinas

Para finalizar os eventos, no domingo, 25 de junho, haverá a tradicional Parada do Orgulho LGBT+ que percorre as principais avenidas da cidade. A concentração está marcada para às 10h, na Praça Guilherme Almeida, ou Largo do Fórum. O percurso previsto deve seguir pela Avenidas Francisco Glicério, Moraes Sales e Anchieta, Rua Benjamim Constant, volta para a Francisco Glicério e finaliza no Largo do Rosário. Terá bloco Donatella abrindo o evento e um outro show de encerramento.

O tema da Parada neste ano é “O acesso ao acolhimento e ao cuidado é nosso por direito! Democracia para todos pela diversidade”. São esperadas 150 mil pessoas no evento.

“Então chegamos a nossa 23° Parada do orgulho LGBT de Campinas. O Mês da Diversidade e a Parada LGBT+ de Campinas têm como objetivo seguir incentivando a população a participar, articular e buscar melhorias para a comunidade LGBT campineira. Apesar do que já conquistamos, há ainda muita luta por igualdade, equidade e visibilidade. O objetivo central dessas ações é sensibilizar as pessoas às causas do movimento LGBT, validando a inclusão e integração social de todas as pessoas”, comenta Douglas Holanda, presidente da Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas

Guia do Mês da Diversidade

Além das atividades, a Secretaria de Cultura e Turismo lançou em junho o Guia do Mês da Diversidade da cidade de Campinas. Ele foi feito pelo Departamento de Turismo da pasta em parceria com o Campinas Região Convention e Visitors Bureau, Secretaria de Assistência (Centro de Referência LGBT), Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e demais parceiros da área turística (hotéis, restaurantes, lojas e serviços), com dicas para curtir o Mês da Diversidade na cidade.

https://conheca.campinas.sp.gov.br/ e nas redes sociais da secretaria. A programação de todas as atividades também está no guia. O objetivo é contribuir para a divulgação das atividades previstas para o mês da diversidade bem como incluir os diversos e locais da comunidade LGBTQIA+ na oferta turística regional. O guia está disponível noe nas redes sociais da secretaria. A programação de todas as atividades também está no guia.

Serviço:

Evento: Big Juice

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Praça Bento Quirino, Centro

Evento: 22º Concurso de Novos Talentos

Data: 24 de junho (sábado)

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro – R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n – Conjunto Habitacional Padre Anchieta

Evento: 23ª Parada do Orgulho LGBT de Campinas

Data: 25 de junho (domingo)

Horário: concentração a partir das 10h

Local: Praça Guilherme Almeida, ou Largo do Fórum

Crédito: Firmino Piton/Arquivo PMC