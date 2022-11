Parada Natalina e atrações musicais marcam primeira semana do Natal Mágico de Holambra

A Cidade das Flores se transformou para todo o mês de dezembro na Terra de Papai Noel. Muitas luzes, espaços decorados, paradas natalinas,

apresentações musicais e, claro, o bom velhinho encantam, desde o último final de semana, moradores e visitantes em mais uma edição do Natal Mágico de Holambra, que segue até o dia 23 de dezembro.

Uma solenidade, que contou com a presença do prefeito Fernando Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e de vereadores, marcou, na sexta-feira, 25 de novembro, a abertura oficial do evento, seguida da apresentação do cantor e pianista Carlos Frederico. No dia seguinte, a Parada de Natal – desfile de carros alegóricos, enfeites, flores e personagens, deixou a Praça do Bento, em frente ao Paço Municipal, rumo à Praça dos Pioneiros, onde a grande estrela da festa, o Papai Noel, recebeu a chave da cidade.

A Banda e Orquestra Sinfônica Villa Musical, de Cosmópolis, e o Grupo Pura Opção, de samba e pagode, foram as atrações musicais da noite.

No domingo (27), a programação contou com a Parada de Natal e apresentações da Orquestra Musical Santa Cecília, de Socorro, e do cantor Sílvio Macedo, que agitou o público presente com muito rock dos anos 60 e 70.

Para esta semana, além das Paradas de Natal, que ocorrerão sempre aos sábados e domingos, e do grande espetáculo de luzes e decoração, estão previstas apresentações teatrais e musicais (confira abaixo a programação). Todas as atrações são gratuitas.

A decoração do município conta com cerca de 4 mil unidades de cascatas de luz instaladas em troncos e galhos de árvores da região central e mais de 100 mil metros de cordões de LED por toda a cidade. Locais como a Praça dos Coqueiros, a Praça do Bento e o Deck do Amor receberam dezenas de peças relacionadas à festividade.

Os espaços decorados e iluminados ficarão disponíveis para visitação até 6 de janeiro, Dia de Reis. “Preparamos uma programação muito especial até o dia 23 de dezembro para agradar toda a família”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Faço um convite para que todos venham conferir e curtir esse período de muita magia conosco”.

Confira a programação deste fim de semana:

Sexta-feira, 2 de dezembro:

19h: Espetáculo teatral “A última cartada”, das Oficinas Culturais

Tom Jobim, de Artur Nogueira

20h: Banda e Coral do Chamados Worship

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 3 de dezembro:

19h: Parada de Natal (Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de

Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

19h30: Espetáculo teatral “Ratimbum Pararatibum”, das Oficinas

Culturais Tom Jobim, de Artur Nogueira

20h30: Banda Municipal de Cosmópolis

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 4 de dezembro:

19h: Parada de Natal (Desfile com a participação da Noel Band, carros

alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

20h: Espetáculo teatral “A rainha formiga má e as cigarras

cantoras”, das Oficinas Culturais Tom Jobim, de Artur Nogueira

21h: Carlos Frederico (Piano)

Local: Praça dos Pioneiros