Paratletas conquistam cinco medalhas de ouro e duas de prata durante Meeting Paralímpico de Atletismo

Os paratletas do projeto Formando Campeões de Atletismo e Paratletismo de Mogi Guaçu conquistaram sete medalhas no Meeting Paralímpico de Atletismo de São Paulo, sendo cinco de ouro e duas de prata. A competição aconteceu no sábado, 22 de junho, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, no Parque Fontes do Ipiranga.

Quatros atletas de Mogi Guaçu participaram do evento esportivo. A paratleta Carolina Roncato foi campeã no lançamento do disco e no arremesso do peso (classe T64). Rafaela Bartholomei de Macedo Pontes sagrou-se campeã nos 100 metros (T53) e 200 metros (T54).

Também subiu no degrau mais alto do pódio, Ana Julia Tobias de Morais pela vitória nos 100 metros (T37). Além delas, o único paratleta masculino da equipe, Wellington Adauto da Silva Morais, conquistou duas medalhas de prata na disputa dos 100 metros (Petra) e no lançamento de dardo.

A próxima competição da equipe será as Paralimpíadas do Estado de São Paulo (Paresp), que irá acontecer em setembro. Os paratletas guaçuanos integram o projeto da Liga Desportiva Guaçuana por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), e que conta com o patrocínio da empresa Mahle através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.