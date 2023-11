Parlamento do Circuito das Águas Paulista recebe representantes da Uvesp e Adecap

A última reunião do Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista aconteceu no dia 21 de novembro, na Câmara Municipal de Águas de Lindóia.

Presidida pelo vereador de Amparo, Edilson Camillo (Dil – PSD), a reunião contou a presença de representantes da União dos vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) e também da Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (Adecap). “A Uvesp veio prestigiar a criação do nosso Parlamento e seus representantes demonstraram interesse na nossa integração à instituição, fortalecendo as ações dos vereadores em todo o estado. Agradecemos a presença do presidente do Conselho Deliberativo, Sebastião Misiara, e da presidente executiva Silvia Melo”, declarou o vereador Dil.

Já a Adecap, representada pela presidente Laura Santi, apresentou o cenário regional de desenvolvimento. “A Frente Parlamentar pode se tornar um polo de observação da Agência, levantando demandas que darão maior visibilidade ao Circuito das Águas Paulista”, disse Laura.

O Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista é a união das Câmaras Municipais dos municípios de Amparo, Águas de Lindóia, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antonio de Posse, Serra Negra e Socorro, em busca de representatividade regional e reivindicações comuns de políticas públicas.

A Adecap é resultado do Programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), proposto e aplicado pelo Sebrae durante três anos de trabalho na região.

Também estavam presentes a vereadora de Amparo, Alice Veríssimo; de Águas de Lindóia, Andreia Dahdal, Marcos Rogério, Renan Sambo, Paulo Galote e Rogério Nucci; os vereadores de Jaguariúna, Romilson Silva e Erivelton Proencio; de Serra Negra, Ana Beatriz Scachetti e Roberto Almeida; de Holambra, Fabiano Soares e Joseane Esperança e de Monte Alegre do Sul, Marcos Kaloy.

A próxima reunião acontecerá dia 7 de dezembro, na Câmara Municipal de Serra Negra.