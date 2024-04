Parque Dom Pedro renova patrocínio ao Ponte Preta S21 Futsal Down

Foto: Marcos Ribolli

Parceria começou em 2022, beneficiando mais de 100 atletas que participam do projeto, que atende homens, mulheres e crianças a partir de quatro anos

O Parque Dom Pedro realizou, neste sábado (6/4), a entrega dos novos uniformes da Ponte Preta S21 Futsal Down, primeira equipe de futsal down feminina e masculina de Campinas e a primeira com divisão de base do Brasil. A entrega marca a renovação do patrocínio do empreendimento ao projeto, que conta com mais de 100 atletas entre homens, mulheres e crianças a partir de 4 anos.

A relação entre o Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, e o S21 Futsal Down começou em 2021, com uma exposição fotográfica no shopping. Depois, em 2023, evoluiu para o patrocínio com a entrega dos uniformes. Para 2024, o empreendimento renova o patrocínio, com a entrega de 107 kits, que contêm calção, camiseta e mochila para treino, e 25 uniformes de jogo.

A renovação do patrocínio ocorreu em março, mês em que é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down (21 de março), porém a entrega dos novos uniformes somente foi realizada neste último final de semana, após o retorno dos atletas Rafael Gava e Renato Gregório, que estavam competindo pela Seleção Brasileira no 4º Mundial de Futsal Down 2024, na Turquia, onde conquistaram o tricampeonato para o Brasil. A cerimônia de entrega dos uniformes também homenageou os dois atletas.

“É impossível mensurar a dimensão e a importância do patrocínio que recebemos. A parceria surgiu há quatro anos, seguida por uma exposição fotográfica e vem se fortalecendo”, afirma Maurício Carvalho, coordenador da Ponte Preta S21 Futsal Down. “Como diz Lau Pátron, a inclusão não é favor, é um processo de melhora do mundo para todos! Agradecemos a parceria com o Parque Dom Pedro. Além do orgulho que temos de carregá-los em nossa camisa, em nossas conversas com a equipe do shopping, percebemos o brilho no olhar por essa caminhada juntos”, complementou.

“A prática esportiva é uma ferramenta poderosa para a transformação social, pois promove o desenvolvimento intelectual e físico dos indivíduos. Ao patrocinar um time, que visa o desenvolvimento e inclusão de pessoas com Síndrome de Down, o Parque Dom Pedro reafirma seu propósito de buscar uma sociedade mais justa, igualitária, livre de preconceitos e com oportunidade para todos”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro. “Temos muito orgulho do Ponte Preta S21 Futsal Down carregar o nosso nome”, completa.

Em sua história, o time coleciona conquistas, sendo o atual campeão da Copa do Brasil de Futsal Down, feito realizado com 100% de aproveitamento e com o artilheiro e o goleiro menos vazado do campeonato. Além disso, o time já teve quatro atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futsal Down, sendo um deles, o Renato Gregório, eleito pela terceira vez o melhor jogador de Futsal Down no Mundial, além do título de craque do campeonato, em 2024.

“Nossos alunos tinham como ídolos o Neymar, o Cássio do Corinthians, o Dudu do Palmeiras, grandes nomes do futebol brasileiro. Hoje, o Renato é o ídolo e modelo deles. Eles querem estar por perto e fazer o que ele faz”, conta Carvalho. Além dos atletas Renato Gregório e Rafael Gava, o técnico da Ponte Preta 21 Futsal Down, José Pexotão, integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira, como fisioterapeuta, e o fotojornalista Marcos Ribolli, fotógrafo da equipe campineira, e da Seleção Brasileira de Futsal Down, e pai do atleta João Pedro.

S21 Futsal Down

O S21 Futsal Down, idealizado por José Antonio Pexotão, Marcos Ribolli e Maurício Carvalho, começou sua trajetória em 2015, com o sonho de iniciar um time de futebol para pessoas com síndrome de Down. Em 2016, foi realizado o primeiro jogo, no Estádio Moisés Lucarelli, com o apoio da gerente Fabiana Fantini, do Departamento de Marketing da Ponte Preta.

Somente em 2019 foi oficializada a equipe, com oito atletas representando o S21Campinas, que posteriormente, no mesmo ano, firmou parceria com o time campineiro, tornando-se Ponte Preta S21 Futsal Down. Ao longo dos anos, a iniciativa se fortaleceu e se profissionalizou, promovendo uma ação de construção coletiva voluntária de profissionais de educação física, pais e amigos.Com a exposição e através das palestras de Rafael Atkinson Carvalho, atleta e filho de Maurício Carvalho, o time se tornou objeto de pesquisa da disciplina de Biomecânica, Futsal e Treinamento da Faculdade de Educação Física (FEF) da Unicamp. Com a junção de ferramentas de biomecânica e inteligência artificial, os pesquisadores farão análise dos atletas, com gráficos de desempenho, que auxiliarão na melhoria da coordenação motora e desempenho em jogo e no dia a dia. “Os protagonistas do time são nossos filhos, e nós, pais, entendemos que sempre podemos fazer mais por eles. Acima de tudo, as pessoas com Síndrome de Down merecem ser respeitadas”, afirma o coordenador.

Sem necessidade de peneira, para participar da equipe é necessário somente vontade e comprometimento. São beneficiados crianças, adolescentes, jovens e adultos com Síndrome de Down. O projeto visa atender pessoas de todas as classes sociais, sem discriminação, atendendo atletas de toda a região metropolitana de Campinas.

