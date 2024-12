Parque Juca Mulato será palco de desfile de moda do Senac Itapira

Local terá uma cenografia especial para receber o evento, gratuito ao público; atividade celebra conclusão de curso dos alunos da instituição

O Parque Juca Mulato de Itapira será palco no dia 11/12, quarta-feira, às 20h, de um evento que une moda, cultura e criatividade: o Passaporte Fashion Show. Trata-se de um desfile organizado pelos estudantes do Senac Itapira, dos cursos Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda, Costureiro, Modelista e Modelagem Sob Medida.

O evento, gratuito e aberto ao público, marca a conclusão das turmas deste ano, destacando o trabalho coletivo dos estudantes e proporcionando uma experiência de mercado importante que envolve toda a comunidade escolar.

Mauricio Martins Pestana, coordenador da área de Moda, conta que o Parque Juca Mulato receberá uma cenografia especial para a ocasião. “As paisagens do Brasil e do mundo inspiram o cenário deste desfile, que convida o público a explorar novas culturas e celebrar nossas raízes. Cada look foi desenvolvido com cuidado e originalidade, utilizando tecidos de diferentes origens, cortes inovadores e uma paleta de cores vibrante. O resultado é uma coleção que reflete histórias únicas e destaca a pluralidade da beleza e da cultura”, conclui.

O evento contará com ambientação da banda Four Times, anteriormente conhecida como Papo de Intervalo, com interpretações na abertura e no encerramento do desfile.

Moda no Senac Itapira

Os cursos na área de Moda do Senac Itapira são reconhecidos por sua abordagem prática e criativa, oferecendo aos estudantes uma formação completa que alia teoria e prática. Os alunos também são estimulados a inovar, desenvolver habilidades de trabalho em equipe e aprimorar sua visão criativa, fatores essenciais para a construção de carreiras sólidas e bem-sucedidas no universo da moda.

No site da instituição é possível conferir mais informações sobre os títulos: https://www.sp.senac.br/senac-itapira.